100 дней от указа, прощание Мирного и блогер-хам против спасателя - интересное за вчера

Доброе утро!

Завтра потеплеет, клянемся! Вы тоже не ожидали такого холода в конце ноября, правда? Представляете, а Борисов остался без отопления и горячей воды (ЖКХ решило, что самое время поменять теплотрассу). Так вот в субботу и ноябрь закончится, и такие нетипичные морозы. А еще по «Россия 24» покажут большое интервью Сергея Брилева с нашим президентом. Ураганное — обещает Брилев : «У меня с ним таких бесед еще не было».





ВАЖНОЕ

100 дней от указа! 100 дней правительству Сергея Румаса . То, что, пожалуй, самой молодой, ровной и сильной по составу команде правительства будет непросто, стало очевидно практически сразу. Отметили, кстати, символично — первой публичной президентской выволочкой . Мол, унаследовали от прошлого состава правительства беспринципность в выполнении поручений главы государства. Тут президенту, конечно, виднее… Но сто дней — не срок. А впереди еще, как говорит президент, политическая «вакханалия». Так что доживем до выборов. Это дедлайн повернее стодневного, уверена наш главный редактор Ольга Лойко. Они с Чалым, кстати, считают, что новое правительство вынуждено действовать в интересах Лукашенко, а не в интересах экономики. Пропустили вчера прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», признавайтесь? Тогда смотрите в записи . Обсуждали два последних крупных совещания, небольшой и конъюнктурный рост экономики и… почему ничего не меняется. Ну, удачи, Сергей Николаевич!

В следующем году должны принять новую редакцию закона о валютном регулировании и валютном контроле. Говорят, белорусы тогда смогут беспрепятственно открывать счета в иностранных банках — даже без разрешения родины! А то сейчас бизнесмен приезжает на переговоры в Швейцарию, заключает там договор — и ему нужно возвращаться в Беларусь, получать разрешение Нацбанка, потом возвращаться в Швейцарию для открытия счета… Порядок получения разрешения простой и понятный, но в сознании людей — это дополнительное препятствие, это контроль банковской системы над их финансами, причем даже не их собственным банком.

Если вы живете за границей и боитесь попасть в тунеядский список на родине, вот здесь — 11 вопросов и ответов, как избежать проблем . Все, в принципе, просто (справедливо ли — другой вопрос).

СМИ сообщили о задержании еще одного главврача больницы — речь идет о гомельской «инфекционке». Его уже неделю нет на рабочем месте. «Дело медиков», похоже, продолжает набирать обороты…

Что в Украине происходит? Продолжают разбираться с инцидентом в Керченском проливе. СБУ опубликовала переговоры российских летчиков и считает, что они не оставляют никаких сомнений, что российское военное руководство осознанно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей. Также Украина вчера обвинила Россию в блокировке сотен кораблей в проливе . Кремль говорит, что ему об этом ничего не известно. Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море, а Трамп таки отменил встречу с Путиным из-за инцидента. Беларусь, кстати, вчера в ОБСЕ высказалась о конфликте . Кстати, вы же помните, что после инцидента в Керченском проливе в отдельных областях Украины ввели военное положение на 30 дней? Это особый правовой режим, который временно ограничивает конституционные права и свободы граждан. В Беларуси его тоже можно ввести, если будет военная угроза или нападение на территорию страны (и не только нашей!) — и смотрите, что, согласно закону, ждет белорусов в такой ситуации . Тьфу-тьфу-тьфу.

К нам с начала недели авиарейсами из Украины были возвращены 94 гражданина России. Некоторые из тех, кому украинские пограничники отказали во въезде, застряли в Минске. Минск">Мы расспросили людей о том, что с ними происходило в Киеве. «Многим россиянам, которых „развернули“ в Минск, украинские пограничники не отдали сразу паспорта. Сначала сказали, что отдадут в самолете в Украине, а потом — что в Беларуси. Вот отдали в Беларуси только. В паспорте стоит штамп „отказано во въезде“… Только обязательно напишите в статье, что я люблю Украину», — просит Даша из России. Пишем, Даша!

А в Грузии выбрали президента-женщину . За Саломе Зурабишвили проголосовали почти 60% избирателей. Ее оппонент итоги выборов не признал , а сама Саломе тем временем говорит, что декоративной фигурой не будет — и уж точно не будет президентом, который станет валять дурака .

Так, а что у нас в спорте? Вчера легендарный белорусский теннисист Максим Мирный объявил о завершении карьеры — попрощался и поблагодарил всех, кто все эти год был вместе с ним. Нас с вами, кстати, тоже . Ну, а БАТЭ уверенно обыграл «Види» в Лиге Европы и вышел на второе место в группе. Осталось обыграть грозных греков 13 декабря — и мы точно в плей-офф, но если «Челси» не проиграет ПАОКу или «Види», то борисовчан устроит и ничья. Что говорил о матче Алексей Бага — рассказываем здесь . Ну и посмотрите, конечно, как за борисовчан болели белорусские красавицы !





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Смотрите, какая некрасивая ситуация произошла в Гомеле. Местный блогер прибежал на масштабный пожар в промзоне, начал снимать видео — и отчаянно хамить спасателю, который предлагал ему уйти из опасной зоны: «Иди гуляй… сынок», — и так далее. На ровном месте! Это, конечно, возмутило всех — и гомельчане создали петицию, в которой просят привлечь его к ответственности за оскорбление работника МЧС, который находился при исполнении.

Знакомьтесь, очередная героиня нашего времени — Ирина Анатольевна . Сложно поверить, что этой активной и ухоженной женщине в следующем году исполняется 80 лет. А ей, в свою очередь, сложно поверить, что единственной дочери с синдромом Дауна в ноябре исполнилось 56. «Я научилась оптимизму. Буквально сама в себе его воспитывала, меняла отношение к ситуации. Иду на работу, настроение хуже некуда, гнуснейшая погода: туман и дождь со снегом. Иду и уговариваю себя: вот уже и апрель, все хорошо, у меня ничего не болит, а вокруг такая красота, розовые облака на небе и так далее. Кажется, ерунда, но помогает. Пока дойду — рот до ушей».

А помните, на днях в Минске искали мальчишку-аутиста , который потерялся? Его нашел водитель троллейбуса Андрей. А раньше, как выяснилось, этот же мужчина вытащил из воды женщину. Ну разве не герой?! Правда, сам он так не считает.





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Ого! В ноябре по всей Земле зарегистрировали странные сейсмические волны — но до сих пор никто не знает, откуда они взялись. Что это гипотетически может быть — рассказываем здесь .

А вот у нас очередной выпуск проекта «У меня рак». Здесь многодетный отец Вячеслав рассказал, как справиться с эмоциями, когда узнаешь, что у тебя рак мозга третьей стадии и сообщить жене и детям о заболевании. Спойлер: свой рак Вячеслав таки поборол!

У вас есть глупые вопросы про электромобили? А у нас были. Не «коротнут» ли в такие морозы? А током не бьются? Попросили специалистов ответить на все самые нелепые предположения . И срочно на шиномонтаж — с завтрашнего дня уже будут штрафовать за летнюю резину на любой машине (и электромобиле тоже)!

Напоследок не можем не спросить, чем собираетесь заняться в выходные. А то мы уже не знаем, как еще мотивировать вас выбраться из дома! 1 и 2 декабря в столице, например, много вечеринок, концертов и кино — согласны, во всем этом можно и запутаться. Для тех, кто планирует провести уик-энд с пользой, рекомендуем пройти наш тест, который не займет и минуты, но точно поможет подобрать для вас что-то специальное. Поехали ? Главное, на сладкое под пледиком не налегайте — а то холода закончатся, а вы продолжите расти.

Все новости четверга, 29 ноября





Кстати. Вчера было прекращено уголовное преследование главного редактора БелаПАН Ирины Левшиной по «делу БЕЛТА». Вот такой подарок СК сделал к ее дню рождения. Наша Марина Золотова была именинницей в начале ноября, когда следствие еще шло, но и сегодня мы будем рады ее освобождению. Марина уже осталась единственной обвиняемой — по более тяжкой, нежели у остальных фигурантов, должностной, статье. Но мы верим в справедливость и здравый смысл — и скрестили пальцы! Вы с нами?

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