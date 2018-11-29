Ну здравствуй, зима! Погода в Гомеле в выходные

Декабрю после ноябрьских зимних выкрутасов придется непросто. Получится ли удержать темп, который задал последний осенний месяц? В ближайшие два дня — да!

Итак, по данным pogoda.by, в выходные гомельчан ждет настоящая зима: в субботу днем до — 7 °C и метель, в воскресенье — 6 °C и весь день снег.

Нескучных выходных!