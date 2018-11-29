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Ну здравствуй, зима! Погода в Гомеле в выходные
30.11.2018 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Декабрю после ноябрьских зимних выкрутасов придется непросто. Получится ли удержать темп, который задал последний осенний месяц? В ближайшие два дня — да!
Итак,
Нескучных выходных!
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Декабрю после ноябрьских зимних выкрутасов придется непросто. Получится ли удержать темп, который задал последний осенний месяц?
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