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Зима начнется с мороза. Погода в Витебске в выходные

30.11.2018 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Зима начнется так, как ей и нужно — с мороза и снега, сообщает pogoda.by.

В субботу, 1 декабря, к вечеру ожидается метель. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −9…−11°С, днем −5…−7°С.

В воскресенье, 2 декабря, облачно, небольшой снег. Термометр в течение суток покажет до −8°С.

 
 
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Зима начнется так, как ей и нужно - с мороза и снега.
 
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