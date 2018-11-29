Зима начнется с мороза. Погода в Витебске в выходные

Зима начнется так, как ей и нужно — с мороза и снега, сообщает pogoda.by.

В субботу, 1 декабря, к вечеру ожидается метель. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −9…−11°С, днем −5…−7°С.

В воскресенье, 2 декабря, облачно, небольшой снег. Термометр в течение суток покажет до −8°С.