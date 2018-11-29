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Зима начнется с мороза. Погода в Витебске в выходные
30.11.2018 08:16 — Новости Общества | Tut.by
Зима начнется так, как ей и нужно — с мороза и снега,
В субботу, 1 декабря, к вечеру ожидается метель. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −9…−11°С, днем −5…−7°С.
В воскресенье, 2 декабря, облачно, небольшой снег. Термометр в течение суток покажет до −8°С.
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Зима начнется так, как ей и нужно - с мороза и снега.
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