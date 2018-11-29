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Белорусская церковь в Лондоне признана лучшим в мире религиозным зданием

30.11.2018 07:53 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусская церковь в Лондоне признана лучшим в мире религиозным зданием
Фото из Facebook-аккаунта Spheron Architects

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревянная белорусская церковь в Лондоне признана лучшим религиозным зданием на Всемирном архитектурном фестивале, который проходит 28-30 ноября в Амстердаме. Такую информацию разместило на своей странице в Facebook лондонское архитектурное бюро Spheron Architects, сотрудники которого являются авторами проекта, сообщает БЕЛТА.

Среди конкурентов белорусской церкви на конкурсе были религиозные постройки из Индии, Турции, Таиланда, Португалии, Ирана, Австралии и Сингапура. Кроме того, церковь претендует на победу в номинации "Лучшее использование дерева".

Церковь святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа была построена в Лондоне в 2016 году как мемориал жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она расположена напротив Белорусской библиотеки и музея имени Франциска Скорины, основанными белорусскими униатскими священникам. В церкви функционирует энергосберегающая система отопления, установлена специальная дорожка для инвалидных колясок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревянная белорусская церковь в Лондоне признана лучшим религиозным зданием на Всемирном архитектурном фестивале, который проходит...
 
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