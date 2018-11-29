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Профессор с чашникской земли

30.11.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Славится земля чашникская знаменитыми и выдающимися людьми. Каждый из них оставил значимый след не только на своей малой родине, но и внёс весомый вклад в развитие страны, общества.
Уроженка г. Калининграда и не думала когда-то, что её жизнь в будущем будет связана с небольшим городком Чашники в Витебской области, а бумажная фабрика «Красная Звезда» окажется путеводной звездой по жизни.
Наталья Викторовна Чёрная — доктор технических наук, профессор кафедры химической переработки древесины Белорусского государственного технологического университета. И это лишь небольшая часть многочисленных званий и регалий нашей героини.

Профессор с чашникской земли

Доктор технических наук, профессор Н. В. Черная с дочерью Светланой.

Наталья Викторовна любезно согласилась выкроить из своего достаточно плотного графика время для беседы с нами, за что ей слова благодарности. Встретились мы на рабочем месте Н. В. Чёрной, в БГТУ. Непрекращающийся поток студенческой молодёжи в учебных корпусах, лекции, семинары, практические занятия… Жизнь кипит тут постоянно. И найти даже такого видного научного работника, как Наталья Викторовна, весьма непросто. Она сама в качестве радушной хозяйки проводит нас по длинным университет-ским коридорам в кабинет, который за время работы в этом учебном заведении (а это больше тридцати лет) стал уже родным.
Именно БГТУ (тогда Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова) в своё время и окончила выпускница средней школы №3 г. Чашники, получив специальность инженера химика-технолога химической технологии целлюлозно-бумажных производств переработки древесины.
В школьные годы способной девочке успешно давались все предметы учебной программы, а мечта была — строить космические корабли. Но родители предопределили выбор привычным: «Получай нашу профессию». А они, к слову, окончили Ленинградскую лесотехническую академию. Отец, Виктор Иванович, трудился в Чашниках на бумажной фабрике главным инженером, а мама, Анна Леонтьевна, на том же предприятии — начальником отдела технического контроля, заместителем директора по качеству.
Так и началась карьера научного деятеля, женщины-профессора, преподавателя и практика.

Профессор с чашникской земли

Фото из личного архива Н. В. Черной.

Вспоминая детство, Наталья Викторовна говорит: «Родители для нас с сестрой были непреложным авторитетом, образцом и идеалом во всём — по отношению и к работе, и к семье, и вообще к жизни. В свободное от учёбы время мы с Еленой (сестра Натальи, Елена Атрашкевич — известный белорусский композитор, преподаватель, «Человек года Минщины — 2015″, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь) работали на бумажной фабрике в качестве подсобных рабочих. Воспитали нас родители так, чтобы мы ценили каждую минуту жизни, не тратили зря время. Родители всегда работали и приучили нас к труду».
Окончив университет, Наталья поступила в аспирантуру, начинала в 1984 году свою научную деятельность в качестве младшего научного сотрудника, в 1998-2007 гг. занимала должность доцента, а в период 2008-2017 гг. заведовала кафедрой химической переработки древесины, в настоящее время — профессор на этой же кафедре. Ею как научным руководителем подготовлены один доктор, семь кандидатов и шестнадцать магистров технических наук, сейчас осуществляет научное руководство работой двух аспирантов. Важно отметить, что, став преподавателем, научную работу, которая ориентирована всегда была на практическое внедрение инновационных разработок в производство, она не оставляла. По словам Н. В. Чёрной, вся её жизнь и деятельность направлена на то, чтобы принести пользу в том числе и родному предприятию — бумажной фабрике «Красная Звезда». Наталья Викторовна адресовала слова благодарности его директору А. Е. Свиловичу, главному технологу В. А. Гуриновичу за то, что создали замечательные условия для внедрения новых разработок.
Не счесть всевозможных званий и заслуг Натальи Викторовны в научном мире. Отмечены успехи на различном уровне. Среди наград — Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь, Грамота Министерства образования Республики Беларусь, Знак «Отличник образования», Диплом ІІІ степени в номинации «Лучшая инновационная разработка» VII Московского Международного салона инноваций и инвестиций (2007 г.), Диплом І степени и Золотая медаль за участие в разработке «Ресурсосберегающая технология получения в нейтральной среде высококачественных клееных видов бумаги и картона» в конкурсе «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года» в номинации «Новые высокотехнологичные разработки оборудования и наукоёмкие технологии» (г. Санкт-Петербург, 2012 г.), Диплом II степени Белорусского промышленного форума — 2013 «Экспофорум» за участие проекта «Технология производства технических видов бумаги и картона с экономией волокнистого сырья, проклеивающих веществ и электролитов» в Х Международном конкурсе энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования в номинации «Научно-исследовательские и конструкторские разработки, инновационные проекты» (2013 г.). А в 2017 году Н. В.Чёрная удостоена звания «Женщина года — 2017» в науке — по Республике Беларусь, Минску и Минской области.

Профессор с чашникской земли

Учебники и учебные пособия за авторством Н. В. Чёрной.

А ещё Наталья Викторовна — счастливая жена, мама и бабушка.
Дочь Светлана, к слову, после окончания консерватории и нескольких лет преподавательской деятельности по музыкальной части решила получить и высшее техническое образование в знакомом с детства университете — БГТУ. Мама только поддержала желание дочери. Да и работают теперь они вместе, только на разных кафедрах. Не стала задавать вопрос, почему девушка так кардинально решила сменить сферу профессиональной деятельности. Замечательно, когда традиции продолжаются. Учится она с большим удовольствием, осваивает техническую специальность, выполняет работы и получает от этого неимоверное количество положительных эмоций.
***
Замечательная встреча с земляками в столице оставила массу приятных впечатлений не только от общения, но и от осознания того, что не забывают наши люди свою малую родину, с радостью делятся воспоминаниями и событиями из своей жизни.
Спасибо им за это.
 

Наталия ШИРКО.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Славится земля чашникская знаменитыми и выдающимися людьми. Каждый из них оставил значимый след не только на своей малой родине, но
 
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