"Думаю о покупке парика". Истории женщин, которые столкнулись с выпадением волос

На облысение, или, говоря научным языком, алопецию, жалуются не только мужчины. С патологическим выпадением волос также сталкиваются представительницы прекрасного пола. Мы поговорили с тремя женщинами, которые уже несколько лет ведут борьбу за волосы.

«Тыкала пальцем в небо, надеясь на чудо»



Евгения, 30 лет. Сотрудница косметической компании

В марте 2016 года у Евгении стали сильно выпадать волосы. Это вызвало у девушки испуг.

― В день сыпалось по 200−300 волос. Раньше со мной никогда такого не было. На тот момент мои знания на эту тему ограничивались верой в волшебную палочку и силу майонеза, — вспоминает Евгения. — Я связала проблему с сезонным выпадением и стала выжидать. Наступил май, но ничего не менялось. Волосы были для меня важны ― я начала бегать по врачам.

Героиня обратилась в ближайшую от дома клинику. Трихолог без использования специальных приборов осмотрел макушку девушки и дал направление на анализы. По результатам врач назначил применение ампул для волос.

― О тонкостях их использования доктор не сказал, а я по глупости не спросила. Втирала в кожу средство из ампул и ждала чуда уже через две недели. Тогда я еще не знала, что эффект от любого препарата проявляется не раньше, чем через 3−4 месяца. Кроме того, когда только начинаешь применять ампулы, выпадение волос может увеличиться. Это со мной и случилось. Я решила, что препарат мне не подошел, и обрезала волосы наполовину: вместо 60 сантиметров стало 35. К врачу больше не вернулась, — рассказывает Евгения.





Вторым этапом стали поиски косметических средств по уходу за волосами. Ни шампуни, ни маски девушке не помогли: волосы продолжали выпадать.

― Однажды подруга при встрече сказала, что от моего хвоста осталось всего ничего. Тут я по-настоящему запаниковала. Обратилась к другому трихологу. У него, в отличие от предыдущего специалиста, имелся трихоскоп (электронное устройство, позволяющее многократно увеличивать участок волоса и кожи. — Прим. TUT.BY). На приеме врач произнесла много непонятных терминов: дигидротестостерон, 5-альфа-редуктаза… Подумала: она профессионал! Но я ошибалась, — заключила героиня.

Трихоскопия никаких проблем не выявила. Анализы были в порядке. Евгении посоветовали пройти курс мезотерапии (введение в организм биологически активных веществ путем инъекций. — Прим. TUT.BY).

― Врач сказала, чтобы я не переживала: мол, волос на голове много и они толстые. Факт, что они уже полгода выпадают, ее не смутил.

Мезотерапия также не оказала положительного эффекта для героини. Безрезультатно посетив третьего по счету трихолога, девушка решила углубиться в изучение проблемы самостоятельно.

― Я была словно мышь в лабиринте. Тыкала пальцем в небо, надеясь на чудо. Но это не подход! Взяла себя в руки и стала самообучаться. В интернете полезной информации по этой теме мало. Поэтому я покупала книги, посещала лекции, — рассказывает Евгения.

Весной 2017 года девушка посетила уже не многопрофильную, а специализированную, трихологическую, клинику. Там ей наконец поставили диагноз ― андрогенетическая алопеция. Причина ― наследственность: Евгении проблема передалась по отцовской линии. «Вылечить» этот вид алопеции нельзя, можно лишь контролировать.

― Мне будто выдали жетон на пожизненную борьбу за волосы. Сейчас «кормлю» их различными препаратами. Для меня это так же естественно, как почистить зубы. Мне не лень по несколько раз в день что-то втирать, водить по голове лазерными расческами или ходить с пакетом на голове ― волосы важнее, — утверждает героиня. — Если еду в отпуск, то первым делом кладу в сумку не паспорт, а средство для волос.

Год назад Евгения создала группу в социальной сети, где делится опытом по уходу за волосами. За это время на нее подписалось 1500 человек.





― Блуждая по врачам, косметологам и консультантам, я потратила много денег и времени. Если бы я сразу пошла к грамотному специалисту, то сильно сэкономила бы. Однако плюс всех набитых шишек в том, что поиски привели к изучению темы ухода за волосами. Сфера безумно интересная, и я хочу продолжать в ней развиваться, — признается героиня. — Мне часто пишут девушки, а иногда и мужчины, у которых есть проблемы с волосами. Я рада, что могу помочь, а главное ― вдохновить.

«Я буквально снимала с головы клоки волос»



Екатерина, 35 лет. SMM-щик

В возрасте 20 лет Екатерина заметила, что ее волосы становятся тоньше, а кожа головы начинает «светиться». Девушка долго не обращалась к врачу, так как знала, что проблема наследственная.

― У моей мамы также истончались волосы. Она перепробовала много способов, чтобы избавиться от проблемы, но ничего не помогало, — рассказывает Екатерина. — Два года назад случилось так, что мне на пару месяцев нужно было уехать в другую страну, а маленькие дети остались с мужем. Я тогда не думала, что сильно переживаю, но мой организм посчитал по-другому. На фоне стресса я буквально снимала с головы клоки волос, а при расчесывании все вокруг было ими усыпано. Чувствовала себя ужасно. Хотелось плакать, побриться налысо, купить парик… Я была против самолечения, ведь перед глазами ― пример мамы.

Героиня поняла, что без медицинского вмешательства не обойтись. Найти компетентного специалиста оказалось нелегко.

― Однажды я обратилась в центр, где мне без всяких анализов назначили дорогостоящие процедуры и, более того, взаимоисключающие препараты. Некоторые врачи вообще советовали народные методы наподобие «помойте голову хозяйственным мылом» или «сделайте коньячную маску», — негодует Екатерина. — Лишь спустя полгода я наконец вышла на хорошего специалиста. После сдачи многочисленных анализов выяснилось, что выпадение волос было связано с нехваткой витамина B.





Врач назначил девушке комплекс уколов. Кроме того, годовой курс лечения включал прием индивидуально подобранных препаратов, использование специальных шампуней, массаж головы. Все это помогло восстановить тот объем волос, который был у героини до сильного выпадения.

Однако в случае Екатерины полностью избавиться от алопеции невозможно. Курс уколов, который девушка проходит раз в полгода, лишь замедляет процесс. К тому же выпадение волос героиня скрывает визуально.

― Меньше всего проблема заметна, если собрать волосы в высокий пучок на макушке. Но я хожу и с распущенными волосами: стала чувствовать себя увереннее, когда сделала трихопигментацию. Это татуаж головы под цвет волос, чтобы кожа не так бликовала, — объясняет Екатерина. — Также использую загуститель ― косметическое средство из натуральной мелкоизмельченной шерсти разных цветов. Просто подбираете подходящий и наносите после укладки на пробор. Загуститель меня не раз выручал. Главное ― под дождь не попасть. Кстати, до того, как открыла для себя это средство, просто растушевывала кистью на голове темные тени.

Еще одной «маскировкой» для Екатерины станет накладка для волос. Ее девушка в скором времени планирует приобрести.

― В моей ситуации это настоящее спасение. Накладка для «непрофессионального» взгляда незаметна. Причем ее можно долго не снимать, — утверждает Екатерина. — Алопеция сильно влияет на самооценку. К сожалению, в нашем мире все еще встречают по одежке. А как женщина может чувствовать себя уверенно, когда у нее на голове «три пера»?

С другой стороны, Екатерина согласна, что понятие красоты субъективно:

― Если бы моему типу лица и форме головы подходила прическа «налысо», я бы с удовольствием ее носила. Как говорится, мое тело ― мое дело.





Если на первых порах героине было тяжело, то теперь, научившись «маскироваться», она смирилась со своей проблемой.

― Главное, что в остальном я здорова. У меня отличная семья, муж, который хоть и не обращает внимание на выпадение волос, но финансово поддерживает исправление моих «загонов», — смеется Екатерина. — На интернет-форумах по лечению алопеции я нашла друзей со схожей проблемой. Мы даже все вместе встречались и общались.

Близкие люди считают, что девушка слишком преувеличивает свою проблему.

― Больше всего меня поддерживает мама, так как она уже через все это проходила. Окружающие редко что-либо замечают. Наверное, повезло, что мой рост выше среднего и люди просто не могут посмотреть на меня сверху, ― шутит Екатерина.

«Красивые волосы ― это мощное оружие»



Татьяна, 65 лет. Инженер-электронщик

Три года назад Татьяна обнаружила, что во время мытья у нее стало выпадать больше волос, чем обычно. Да и при уборке квартиры женщина все чаще находила волосы на полу. К врачу героиня обратилась лишь в 2017 году, когда выпадение прогрессировало. Специалист заключил, что у Татьяны андрогенетическая алопеция по женскому типу.

― Естественно, пыталась бороться с помощью шампуней, масок, на этикетках которых написано, что они укрепляют волосы. Иногда мне казалось, что все возвращается к норме, но в результате этой борьбы алопеция, к сожалению, победила, — рассказывает Татьяна.

В это же время у женщины начались другие проблемы со здоровьем и лечение алопеции пришлось отложить. Когда спустя год Татьяна пришла на обследование к другому специалисту ― дерматологу ― проблема с волосами была уже запущена.

― Врач подтвердил диагноз ― андрогенетическая алопеция. Не знаю, насколько в моем случае сыграла роль генетика. Мои родители и бабушки с обеих сторон до конца дней сохранили вполне приличные волосы. Возможно, дедушки с алопецией как-то повлияли. Однако точную причину проблемы пока выявить так и не удалось, — говорит Татьяна.

Диагноз не дает шанс для полного восстановления волос. Главное ― сохранить оставшиеся. После сдачи анализов героине назначили курс лечения.

― Три месяца я принимала препараты, которые восполняют недостаток веществ, отвечающих за рост и питание волос. Также использовала специальный шампунь и кондиционер. По моим ощущениям, это дало положительные результаты. В ближайшее время я сдам анализы и покажусь доктору, который назначит дальнейшее лечение, — делится планами женщина.

Раньше у Татьяны были волосы средней длины. Одновременно с лечением она сделала короткую стрижку. Это помогло визуально скрыть последствия обильного выпадения и облегчило уход за волосами.





― Я присматриваюсь к парикам, хоть мой парикмахер и посоветовала пока повременить с покупкой, — сообщает Татьяна. — Если алопеция не связана с более серьезными заболеваниями, парик ― простое и удобное решение проблемы.

Женщина признается, что алопеция вызывает определенные трудности, причем не только в моральном плане.

― Покупка дорогих средств по уходу за волосами, оплата многочисленных анализов и услуг врачей ― все это немалые затраты. При уходе за волосами требуется больше времени. И конечно, проблема периодически ухудшает настроение, вызывает определенные комплексы. Бороться с ними непросто, ― уверяет героиня.

Татьяна считает, что в зрелом возрасте проблем со здоровьем становится все больше, и алопеция уходит на второй план.

― Хотя, конечно, выпадение волос радости не добавляет. Неважно, сколько лет женщине ― она всегда хочет хорошо выглядеть, — утверждает Татьяна. — Густые, красиво уложенные волосы иногда отвлекают от каких-то недостатков. Это мощное оружие, которое делает нас уверенными в себе.