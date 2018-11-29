Республиканская профилактическая акция «Жизнь дороже шин!» проходит в эти дни в Беларуси.

Ее цель — предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганда использования зимних шин, сообщил редакции старший госавтоинспектор отделения ГАИ Глусского РОВД Максим Силич. Инспекторы не ограничатся проверками на дорогах и профилактическими беседами с автомобилистами, в их планах — тематические встречи в трудовых коллективах и школах района.

Выпавший в середине ноября первый снег показал, что многие водители не были готовы к таким погодным изменениям. Максим Силич рассказал, что только за одни сутки, 14 ноября, на территории Могилёвской области было зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в которых автомобили получили различные механические повреждения. Основная причина этих аварий — превышение скорости и невнимательность на дорогах. С 1 декабря, согласно Правилам дорожного движения Республики Беларусь, автомобили в обязательном порядке должны быть оборудованы зимними шинами. В противном случае госавтоинспектор остановит такого водителя и составит административный протокол по ст. 18.22 ч. 5 КоАП (несвоевременное оборудование транспортных средств зимними шинами). Нарушителя либо предупредят, либо оштрафуют на 0,5 базовой величины (12 рублей 25 копеек). За повторное такое же нарушение в течение года штраф от 1 до 5 базовых величин (от 24 рублей 50 копеек до 122 рублей 50 копеек).

Подготовке автомобилей к эксплуатации в зимних условиях будет посвящен и единый день безопасности дорожного движения: «Зима» на колесах — не будет заносов!», который проходит в эту пятницу, 30 ноября. Сотрудники отделения ГАИ РОВД напоминают водителям, что зимние шины значительно улучшают управление автомобилем в условиях гололеда и помогают сократить тормозной путь. Готовность автомобиля к зиме также подразумевает отопление его салона и исправность фар — особенно это важно, когда на дорогах туман или идет снег. А еще до наступления сильных морозов следует проверить аккумулятор и не забыть залить в бачок омывателя специальную незамерзающую жидкость.

Подготовила Ольга ЧУЧВАЛ