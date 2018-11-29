"Первое время брезговал". Витебский предприниматель делает бизнес на клопах

В Витебске предприниматель делает бизнес на клопах. Как именно, узнал корреспондент «Витебских вестей», поработав напарником дезинфектора.





До недавних пор в Витебске и регионе единственными борцами с насекомыми были санитарные службы, но два года назад в областном центре появилась частная «Дезслужба» — ИП Евгений Биньков с супругой Татьяной. Чтобы получить соответствующий документ о профессиональных навыках дезинфектора, предприниматель учился две недели в Москве.

Случайно обнаружив незваных «соседей», далеко не все готовы терпеть их еще около недели. Именно столько обычно занимает очередь к специалистам витебского зонального ЦГЭ. К предпринимателю Евгению Бинькову она — несколько дней. Он работает в выходные и даже поздними вечерами.

— Мы десять лет работали в Москве в частной дезслужбе, — рассказал предприниматель. — Таня была диспетчером, оформляла документы, а я ездил по адресам. Но мы родом из Витебска, здесь наши родители, да и мегаполис не для нас. Решили вернуться домой и открыть свое дело. Когда начинали, думали, прогорим: заказов было немного, да и Витебск — не Москва. А потом их количество увеличилось. Каждый день, без выходных — по 3−4 обработки. И уже не справляемся. А ведь звонят еще из Орши, Полоцка, других городов области. 90% вызовов — клопы.

По словам дезинфектора, в последнее время в областном центре такие звонки часто поступают из новых микрорайонов.

— Главная причина распространения клопов, на мой взгляд, — трудовая миграция, — считает Евгений Биньков. — Чаще всего гастарбайтеры привозят насекомых в вещах. Условия проживания «на заработках» зачастую плохие — в бытовках, тесноте. А потом одного очага достаточно, чтобы заразить весь подъезд. Причем социальный статус и достаток значения не имеют. Бывал в квартирах, где «дорого-богато», а клопов — туча. Хозяйки истерики закатывали, ведь избавиться от насекомых очень сложно.

Они же кровь пьют!

Евгений взял корреспондента с собой на несколько вызовов. Из оборудования — защитный костюм, перчатки, респиратор и главное — 5-литровый помповый баллон с препаратом от клопов. Яды третьего класса опасности, и в свободной продаже их нет. Евгений приобретает их только у проверенных производителей, которые выдают все необходимые документы.

— Современные препараты с каждым годом все эффективнее и менее опасны для людей, — рассказывает специалист. — Самое главное, чтобы проблема была не в соседях, которые скрывают наличие клопов, стесняются. Бывало, делал в квартире по 5−6 обработок, а насекомые возвращались. В идеале нужно травить клопов сразу по всему подъезду. Ведь если их много, они легко перемещаются из квартиры в квартиру через розетки, межпанельные швы, вентиляцию.

Тяжелее всего, по словам дезинфектора, бороться с клопами, которых годами выводят народными средствами или магазинными «пшикалками». У насекомых вырабатывается привыкание к препаратам, истреблять их приходится неоднократными обработками почти неразбавленными ядами. После этого чаще всего необходимо делать ремонт, а мебель выбрасывать.

Чтобы не пугать заказчиков (ИП гарантирует конфиденциальность), представляюсь стажером дезинфектора. На пороге «двушки» в новостройке в спальном районе нас встречает семейная пара. Обоим — немного за 30. Маленькую дочку отправили к бабушке.

— Мы случайно обнаружили клопов, в детской, — едва не плачет хозяйка. — Дочка в последнее время часто жаловалась, что ее «кусают комарики», плохо спала по ночам, ворочалась. Утром были какие-то укусы, чесались. Но я с ней спала и вроде ничего не чувствовала. А на днях заметили жука на диване, перевернули — а под обшивкой — целые логова, сотни яиц. Посмотрели в интернете и ахнули. Клопы! Диван вынесли на балкон. У нас в комнате вроде не нашли. Что теперь делать?

— Без паники, поможем, — спокойно говорит Евгений. — Покажите ваш диван.

А там — целый рассадник.

— Проблема в том, что большинство клиентов никогда не встречалось с клопами и думает, что, раз у них в квартире чисто, это их никогда не коснется, — замечает дезинфектор. — Но это не так: насекомых могут принести гости или соседи. Клопы отлично прячутся, активны глубокой ночью и чрезвычайно плодовиты. Погибают только при температуре выше плюс 45−50 градусов, замерзают, если ниже минус 20−25. Нет питания — впадают в спячку и годами ждут новых жертв.

Тем временем муж и жена выходят из квартиры: при обработке без защиты находиться там опасно для здоровья. Правда, через 2−3 часа можно возвращаться, хорошо проветрив дом. Запаха почти нет, как правило, препарат не вредит вещам, мебели и полам, которые обильно увлажняют. Влажную уборку помещений лучше делать не раньше чем через две недели.

Евгений разводит в ванной нужную концентрацию яда с водой, наполняет баллон. Затем методично обрабатывает детскую: злополучный диван, который мы практически разобрали (яйца клопов даже в завинчивающихся ножках (!), стены, занавески, окна, проемы дверей, пол.

Даже через респиратор в нос ударяет специфический запах химикатов, потеет лоб, в защитном костюме жарко.

Разобрав второй диван в спальне взрослых, мы тоже обнаруживаем клопов и их яйца. Еще месяц — и там их было бы не меньше, чем в детской.





Следующий адрес — «двушка», которую долго сдавали иностранным студентам. Пожилая хозяйка расстроена: квартиранты съехали, оставив после себя рассадник вредителей. Даже диван пришлось выбросить.

— Но я все вымыла, пересмотрела, вроде нет ничего, — говорит женщина. — Вызвала вас ради профилактики.

Но она ошиблась. Уже через пару минут Евгений обнаруживает гнезда клопов на… стенах под потолком.

И снова больше часа работы в респираторе, разборка мебели, обработка вещей и шкафов…

Семейное дело

После работы переодеваемся и отправляемся в гости к Евгению.

С женой Татьяной они вместе более 20 лет. Познакомились в ПТУ № 154 приборостроения (сейчас профлицей № 5). Девушка училась на секретаря-референта, Евгений — на слесаря. Окончив училище, поженились. Около пяти лет молодая семья жила у родственников.

Глава семейства занимался ремонтом квартир и строительными работами, жена трудилась в редакционно-издательском отделе ВГУ. Заочно получили высшее образование в госуниверситете.

Татьяна — учитель ИЗО, Евгений — биолог. В конце концов, пара отправилась в Москву «за большими деньгами», почти сразу вместе устроились в дезслужбу.

— Первое время, признаюсь, не мог избавиться от брезгливости, — вспоминает дезинфектор. — Был на вызовах, где в одной комнате жили по 15−20 человек: кровати в три ряда и сотни клопов. Ловили огромных крыс в небоскребах, десятисантиметровых американских тараканов, прижившихся в новостройках. У нас, к счастью, таких рассадников нет.

Чтобы открыть частную дезслужбу, семье Биньковых потребовались три месяца и несколько тысяч долларов. Сложнее всего было определиться с классификацией деятельности (клининг) и получением санитарно-гигиенического заключения санитарной службы на работу с ядами. Нашли склад для их хранения, офис.

Жена занимается документами и бухгалтерией, Евгений — на вызовах. Больше всего заказов от частных лиц, хотя он работает и с кафе, ресторанами, обрабатывает от грызунов склады и так далее.

Все чаще приходится приглашать помощников по договорам подряда — количество заказов растет. Супруги всерьез думают о расширении бизнеса.

«Туман» против нечисти

Исполняющая обязанности заведующего хозрасчетным отделом дератизации, дезинсекции и дезинфекции филиала «Витебский зональный ЦГЭ» Наталья Комарова подтвердила, что в областном центре клопов становится больше. Если за десять месяцев прошлого года по этому поводу было 199 обращений, то сейчас — 261.

— Проблема не только в гастарбайтерах, возвращающихся с заработков, но и купле-продаже подержанной мебели, — считает специалист. — Часто соседи скрывают проблему, борются самостоятельно, а потом клопы «переезжают» на новый адрес. И так по кругу. Наши специалисты, бывало, обрабатывали сразу целые этажи в общежитиях, подъезды. Но это еще лучший вариант. Ведь иногда встречаются люди, которые просто не пускают дезинфекторов в свои зараженные квартиры, даже если соседи готовы за все заплатить.

Специалисты Витебского ЦГЭ чаще всего борются с клопами распылением карбофоса, который убивает не только взрослых насекомых, но и яйца.

Более щадящая для мебели, ламината и одежды обработка жилья «сухим туманом», который также применяют работники ЦГЭ. Специальный прибор преобразует инсектицидное средство в туман, который проникает в труднодоступные места, убивая насекомых. Через 10 часов после обработки уже можно проветривать и возвращаться домой. Запаха почти нет.

К слову, борьба с клопами — удовольствие не из дешевых.

— Но выбирать не приходится, — говорит Наталья Комарова. — Жить с паразитами в мирном соседстве не получится ни у кого. Чем больше насекомых, тем больше укусов, у многих возникает аллергия, сильный зуд, нет полноценного сна и отдыха.