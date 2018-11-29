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Вице-премьер и министры проведут в декабре приемы граждан и юрлиц в Совмине

30.11.2018 10:56 — Новости Общества | БелТА  
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Вице-премьер и министры проведут в декабре приемы граждан и юрлиц в Совмине
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, руководители министерств и ведомств проведут в декабре личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете Министров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Вице-премьер Игорь Ляшенко проведет личный прием 5 декабря. На 7 декабря запланирован прием граждан председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным, на 12 декабря - министром связи и информатизации Константином Шульганом.

Министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок встретится с гражданами и юрлицами 14 декабря, министр энергетики Виктор Каранкевич - 19 декабря, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов - 21 декабря, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык - 26 декабря. Прием министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком запланирован на 29 декабря.

Личный прием проводится с 10.00 по адресу ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны: 8(017) 222-63-69, 222-65-09.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, заместителями премьер-министра - только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра, руководители министерств и ведомств проведут в декабре личные приемы граждан, их представителей и...
 
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