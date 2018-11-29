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В столице будут еженедельно проверять, закрыты ли входы в подвалы и на чердаки многоэтажек
30.11.2018 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Пару дней назад новый глава Минска Анатолий Сивак
Обследования будут проводить для того, чтобы своевременно выявлять, где не ограничен доступ посторонних во вспомогательные помещения, сказал гендиректор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук.
— Также проведем дополнительную инвентаризацию входов в подсобные помещения с указанием видов и состояния запорных устройств на дверях, — рассказал он.
Он также добавил: за последние 4 года в Минске заменили на металлические более 14 тысяч дверей на входах в технические помещения жилых домов. Полностью оснастить чердаки и подвалы жилфонда столицы металлическими дверями планируется в 2019 году.
Всего же на обслуживании организаций ЖКХ в Минске находятся около 6,7 тысяч жилых домов. В общей сложности в них 17 502 входа в подвалы, 5183 — на чердаки и 9 060 — на технические этажи. В 2 542 домах в подвалах находятся кладовки жильцов.
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