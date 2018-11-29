В столице будут еженедельно проверять, закрыты ли входы в подвалы и на чердаки многоэтажек

Пару дней назад новый глава Минска Анатолий Сивак поручил обследовать вспомогательные помещения в многоэтажках. И уже сегодня ЖКХ отрапортовало — коммунальники будут еженедельно обследовать входы в технические и подсобные помещения в жилфонде. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Обследования будут проводить для того, чтобы своевременно выявлять, где не ограничен доступ посторонних во вспомогательные помещения, сказал гендиректор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Юрий Кукашук.

— Также проведем дополнительную инвентаризацию входов в подсобные помещения с указанием видов и состояния запорных устройств на дверях, — рассказал он.

Он также добавил: за последние 4 года в Минске заменили на металлические более 14 тысяч дверей на входах в технические помещения жилых домов. Полностью оснастить чердаки и подвалы жилфонда столицы металлическими дверями планируется в 2019 году.

Всего же на обслуживании организаций ЖКХ в Минске находятся около 6,7 тысяч жилых домов. В общей сложности в них 17 502 входа в подвалы, 5183 — на чердаки и 9 060 — на технические этажи. В 2 542 домах в подвалах находятся кладовки жильцов.