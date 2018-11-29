Из-за трещин на потолке в столичной гимназии закрыли спортзал

В столичной гимназии № 5 решили приостановить работу спортзала, на потолке которого появились трещины. Это следует из сообщения минского МЧС.

Гимназия № 5 находится в Партизанском районе на улице Менделеева. В ней учится 955 человек. 29 ноября тут прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где рассматривался вопрос состояния покрытия потолка спортивного зала, на котором образовались трещины.

— Комиссия решила, что в будущем из-за снега увеличится нагрузка на покрытие спортивного зала, что может привести к образованию новых трещин и дальнейшей его деформации. Таким образом, на заседании было принято решение о приостановке работы спортзала, — сообщает МЧС.

Руководство гимназии остановило занятия в зале, доступ в него ограничен. Занятия с детьми временно проводятся в малом спортзале. Учебный процесс не нарушен.