Безналичные жилищные субсидии в январе-октябре получили свыше 29,7 тыс. семей

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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 29,7 тыс. семей в январе-октябре получили безналичные жилищные субсидии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Большинство семей - почти 28,5 тыс. - получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг по выявительному принципу. В этом случае они начисляются и продлеваются автоматически. Право получения субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет, инвалидами I группы и людьми, достигшими 80-летнего возраста. Для них субсидии появились в счет-извещениях в августе за июль.

В январе-октябре безналичные жилищные субсидии были начислены на общую сумму свыше Br865 тыс., в том числе Br157,2 тыс. для домохозяйств Брестской области, Br154,2 тыс. - Гомельской, Br133,1 тыс. - Витебской, Br114,6 тыс. - Могилевской, Br104,9 тыс. - Минской и Br85,7 тыс. - Гродненской областей. В Минске безналичные жилищные субсидии составили Br115,6 тыс.

Система безналичных жилищных субсидий для оплаты ЖКУ начала действовать в Беларуси с октября 2016 года. Субсидия предоставляется при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.

С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставляться трудоспособным гражданам, не занятым в экономике. При этом члены семьи, проживающие совместно с ними, имеют право на получение субсидий. Кроме того, с 1 января 2019 года не занятые в экономике будут оплачивать услуги по горячему водоснабжению по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. С 1 октября 2019 года они будут по полным тарифам возмещать теплоснабжение и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов.-0-