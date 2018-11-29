При уточнении адресов переписи в Беларуси на картах добавилось почти 126 тыс. домов

Инна Медведева. Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистраторы при уточнении адресов в ходе первого этапа подготовки к переписи населения Беларуси удалили из первоначальных картографических данных более 8 тыс. домов, а добавили почти 126 тыс. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси завершился первый этап подготовки к переписи населения, которая пройдет в 2019 году. С 5 по 30 ноября регистраторы проводили сплошной обход всех строений, как действующих, так и находящихся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилых строений, занятых организациями.

"Всего обследовано около 626 тыс. строений. За 16 дней регистраторы удалили более 8 тыс. объектов, а добавили почти 126 тыс. домов. Сейчас продолжается проверка по каждой такой точке, в том числе с кадастровым агентством, чтобы уточнить всю информацию", - сказала Инна Медведева.

Такая работа необходима для составления списков домов и помещений в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах. К ней была привлечена тысяча человек, задействовали работников жилищно-коммунальных организаций всех областей. С помощью планшетов с установленным на них специальным программным обеспечением регистраторы могли в режиме реального времени обращаться к картографическим материалам - картам регистраторского участка, где отображены дороги, улицы, строения.

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