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Начало декабря будет морозным, на следующей неделе слегка потеплеет

30.11.2018 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Под влиянием скандинавского антициклона в конце ноября в Беларуси установилась по-зимнему морозная погода с температурным фоном на 3−7°С ниже климатической нормы, прошедшей ночью температура воздуха по юго-востоку страны понижалась до −15…19°С. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В первые дни календарной зимы ожидается морозная со снегом погода. 1 декабря, в субботу, под влиянием фронтального раздела, смещающегося с Украины, ночью по юго-востоку, утром и днем на большей части территории нашей страны пройдет снег, местами ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −7…13°С, местами воздух охладится до −14…16°С, максимальная температура днем −3…9°С.

2 декабря, в воскресенье, фронтальный раздел принесет ночью на большей части территории, днем преимущественно по востоку страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −6…11°С, по западу при прояснениях она понизится до -13°С; максимальная температура днем в основном −1…7°С, по западу страны 0…+1°С.

В начале следующей неделе атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут теплый воздух атлантического происхождения, и температурный фон повысится.

3 декабря, в понедельник, ночью по западу, днем на большей части территории Беларуси ожидаются осадки — снег, мокрый снег, утром и днем переходящий в дождь. Местами ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-7°С, по востоку страны она еще понизится до −8…12°С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от -4°С по востоку до +4°С по западу страны.

4 декабря, во вторник, на большей части территории страны пройдут дожди, по востоку Беларуси ожидается мокрый снег и гололед. Местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном 0…-5°С, в юго-западных районах +1…3°С, максимальная температура днем 0…+5°С.

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Под влиянием скандинавского антициклона в конце ноября в Беларуси установилась по-зимнему морозная погода с температурным фоном на 3−7°С ниже климатической...
 
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