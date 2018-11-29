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Мороз и метель. Погода в Могилеве в выходные будет все еще зимней
30.11.2018 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Новый год — уже через месяц, представляете? И погода в Могилеве в эти первые дни и выходные декабря будет новогодней — морозной, со снегом и метелью. Правда, ненадолго. По предварительным данным, на следующей неделе будет уже до +3°С, слякоть, мокрый снег.
Сегодня, 30 ноября, солнечно и морозно: +8°С — днем, +11°С — ночью.
В субботу будет -7°С, пасмурно. В первой половине суток поднимется ветер, вечером прогнозируют метель.
Воскресенье, 2 декабря, принесет снегопад. Погода останется пасмурной, будет около -6°С.
А вот в понедельник нас ждет порывистый ветер до 14 м/с, метель. Хотя мороз ослабнет до -3°С. В ночь на вторник и вовсе прогнозируют нулевую температуру и дождь.
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По предварительным данным, на следующей неделе будет уже до +3°С, слякоть, мокрый снег. Зато потеплеет.
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