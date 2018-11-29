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Снег и до -16°С ожидается в Беларуси 1 декабря

30.11.2018 11:49 — Новости Общества | БелТА  
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Снег и до -16°С ожидается в Беларуси 1 декабря
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица и до 16 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 декабря, будет облачно, ночью с прояснениями, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью по юго-востоку, утром и днем на большей части территории страны пройдет снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, при прояснениях - минус 14-16. Днем будет 3-9 градусов ниже нуля.-0-

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Теги: Минск
 
 
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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, гололедица и до 16 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 декабря, будет облачно, ночью с прояснениями, сообщили БЕЛТА в...
 
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