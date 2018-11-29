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В Верхнедвинске активно действует отделение дневного пребывания для инвалидов

30.11.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В Верхнедвинске активно действует отделение дневного пребывания для инвалидов

Государственному учреждению «Территориальный центр социального обслуживания населения Верхнедвинского района» уже 17 лет. Создано оно с целью осуществления на территории района деятельности по оказанию различных социальных услуг. Для реализации поставленной цели функционируют 7 структурных подразделений.
Одно из них – отделение дневного пребывания для инвалидов, которое призвано вовлекать людей с инвалидностью в процесс социальной адаптации и реабилитации, развивать способности, интересы и трудовые навыки, обеспечивать реализацию их потенциальных возможностей и автономность в быту.

В Верхнедвинске активно действует отделение дневного пребывания для инвалидов

Сейчас отделение посещает 45 человек, 7 из которых имеют 1 группу инвалидности. Они вовлечены в 8 волонтерских клубов, 12 кружков и 3 реабилитационно-трудовые мастерские. Деятельность их разнообразна: обучение правилам ведения домашнего хозяйства и правилам приготовления пищи; пропаганда здорового образа жизни и изучение лекарственных растений; знакомство с традиционными народными промыслами и способами изготовления изделий из глины; вязание спицами и шитье; коррекционно-развивающие и воспитательно-трудовые занятия; проведение физкультминуток и занятий с элементами ЛФК; изучение фольклора и хороводных танцев; занятия музыкой и разучивание театральных постановок.

В Верхнедвинске активно действует отделение дневного пребывания для инвалидов
Результатом являются призовые места за участие в конкурсах, выставках областного уровня. С начала года специалистами отделения проведено около 140 культурно-массовых мероприятий. Налажено тесное сотрудничество с общественными организациями (РО ОО «Бел.ТИЗ» и РО ОО «Бел ОИ», РО «Красный крест»); со священнослужителями православных и католических конфессий; с государственным учреждением образования «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Верхнедвинского района»; с УЗ «Верхнедвинская ЦРБ».
В отделении можно пройти адаптацию к трудовой деятельности по специальности «Руководитель кружка «Стерео» и «Рабочий зеленого строительства» (сезонно). Организована постоянно действующая акция «Ярмарка добра».
За этот год отделение претерпело множество изменений. Отремонтирована кровля, произведен ремонт здания и покраска фасада. В некоторых помещениях заменен пол. В спортивном зале – потолок, окна и двери.
Инновационные формы рабо-ты – одно из направлений деятельности отделения. Так, для посещающих с целью поддержания социально-бытовых навыков, вовлечения их в трудовую деятельность, творческую работу и чтобы продлить активный возраст, создана терапевтическая среда. В каждом помещении выделены терапевтические зоны, каждая из которых выполняет определенную функцию: спортивную, интеллектуальную, бытовую, зону отдыха.
Прилегающая территория обустроена элементами терапевтической среды и получила название «Сельское подворье». Посещающие отделение имеют возможность самостоятельно ухаживать за овощами, декоративными кустарниками, а также знакомиться с целебными свойствами лекарственных растений, выращенных своими руками.
Специалистами оказываются социальные услуги согласно перечню бесплатных и общедоступных социальных услуг, а также услуги социального патроната, сопровождаемого проживания, помощника по сопровождению. Для родителей посещающих организована «Гостиница выходного дня»: по субботам можно оставить ребенка в отделении.
Мы также оказываем помощь в оформлении документов для прохождения реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению. Направляем детей, имеющих особенности в развитии, на «Социальную передышку» в Богушевск. Еженедельно по четвергам с 10.00 до 12.00 заведующими отделений проводится Skayp-консультирование граждан по вопросам, входящим в их компетенцию.
Это далеко не все, что делает коллектив единомышленников, ответственных и преданных своему делу людей, умеющих разделить чужую боль, поддержать в трудную минуту, помочь советом и делом. Спасибо вам, уважаемые коллеги! Перед нами много нереализованных задумок и планов. Есть множество людей, которым можно и нужно помочь. И не всегда эта помощь должна быть материального плана. Можно просто быть равными и любить друг друга!
Ольга КОЗЛОВА,
заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН.

 
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