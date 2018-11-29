Золотая свадьба как награда



22 ноября Василий Алексеевич и Любовь Антоновна Козелы отпраздновали золотую свадьбу.

Поздравить юбиляров пришли председатель Речицкого сель-исполкома Игорь Николаевич Курган и управляющий делами Инна Николаевна Бут-Гусаим.

В этот незабываемый день Инна Бут-Гусаим предложила супругам зарегистрировать золотой юбилей и поставить свои подписи в «Книге записей чествования юбиляров семейной жизни». По старой доброй традиции юбиляры поздравили друг друга супружеским поцелуем.

Полвека назад объединились любящие сердца Василия Алексеевича и Любови Антоновны, которые сумели сохранить свои отношения до такой значимой свадебной годовщины, несмотря на все жизненные перипетии.

Василий Алексеевич родился в Нижнем, а Любовь Антоновна – в Верхнем Теребежове. Знали друг друга со школьной скамьи. Еще в пятом классе появилась первая симпатия, которая со временем переросла в большую и крепкую любовь. Василий Козел вспоминает, как провожал Любовь домой. Дороги тогда были не такие, как нынче, поэтому порой приходилось добираться даже на лодке.

22 ноября 1968 года в Речицком сельском Совете состоялась регистрация брака Козелов, на которой присутствовали лишь молодожены и их родители.

Василий и Любовь Козелы – оба имеют медицинское образование. Учились в Столинском медицинском колледже. Во время службы в армии Василий занимал должность старшего фельдшера полкового медицинского пункта. Был начальником аптеки в Минске. Много лет работал в санстанции, а с 1974 года и до выхода на заслуженный отдых являлся заведующим Теребежовским ФАПом. Но и на пенсии Василий Алексеевич никак не смог оставить любимое дело: на протяжении восьми лет продолжал заботиться о людях и их состоянии здоровья. Даже сейчас он подменяет отпуск основных медработников.

Любовь Антоновна 48 лет проработала акушеркой на Теребежовском ФАПе. Всегда отзывчивая, добрая, с пониманием относилась к пациентам и старалась помочь не только делом, но и нужным словом. Внимание и понимание лечит порой не хуже, чем диагностика и лечение.

Супруги являются фельдшерами высшей категории, отличниками здравоохранения СССР. За свою трудовую деятельность имеют многочисленные награды. Многие с благодарностью отзываются о медработниках, которым было суждено всю жизнь трудиться на благо других, тех, кому нужна помощь и понимание.

Супруги гордятся тем, что воспитали три прекрасных дочери. Все они имеют высшее педагогическое образование. Старшая Светлана Пиво занимает должность начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Столинского райисполкома. Галина Ципух работает учителем начальных классов средней школы № 2 р. п. Речица. Ирина Бобрович – педагог средней школы № 2 г. Столина, но на данный момент находится в декретном отпуске.

У Василия Алексеевича и Любови Антоновны – три зятя, пять внуков, две внучки и один правнук – шестилетний Ромка.

Всегда рады хозяева многочисленным гостям, с радостью встречаются с близкими. На заслуженном отдыхе они не сидят без дела. Любовь Антоновна проводит время на приусадебном участке, а рядом с ней хлопочет по хозяйству Василий Алексеевич.

Василий Козел еще и староста населенного пункта. Он поет в церковном хоре, является внештатным инспектором пограничного контроля, председателем совета ветеранов, членом исполкома в р. п. Речица. Даже в этот торжественный момент обеспокоен благоустройством кладбища в Теребежове и находит минуточку, чтобы обсудить волнующие вопросы с председателем сельисполкома.

Оптимизм, активная жизненная позиция и трудолюбие семейной пары являются примером для подражания не только для детей, внуков и правнуков, но и для многих земляков. Они пронесли через всю свою жизнь преданность к своей малой родине, что передали и своим детям.

Что нужно для семейного счастья? Наверное, услышать в золотой юбилей совместной жизни, что рядом всегда ощущалось плечо спутника, и то две любящие половинки довольны своей судьбой.

Счастливая супружеская пара Василия Алексеевича и Любови Антоновны прожила в любви и согласии долгую жизнь – 50 лет. Они доказали друг другу взаимную любовь, уважение, доверие и преданность, что вызывает только восхищение и уважение. От всей души поздравляем их с золотой свадьбой, желаем здоровья и семейного тепла, чтобы их богатый опыт переняли дети, внуки и правнуки!

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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