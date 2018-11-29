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2 декабря – День Юриста: «Судья – говорящий закон…»

30.11.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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2 декабря – День Юриста: «Судья – говорящий закон…»

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Жанна Павловна Стадник – единственная представительница прекрасного пола среди трёх судей Столинского суда.  Профессию судьи, по её мнению, наиболее точно отражает мудрая цитата Цицерона «Судья – говорящий закон, а закон – молчаливый судья». И как бы женскому сердцу  иногда не хотелось бы стать на одну из сторон в ходе судебного процесса, профессионал своего дела всегда должен сохранять нейтралитет. Во имя закона.

…Жанна Стадник родилась в д. Туры. Папа работал в ветлечебнице, мама – в музыкальной школе Давид-Городка.  С юных лет девочка восхищалась представителями правоохранительных профессий.  Один дядя был начальником криминальной милиции в г. Белово Кемеровской области,  другой – председателем суда Берёзовского района.

После школы – первые шаги навстречу будущей любимой профессии.  Учёба в Столинском техникуме на юриста, затем работа судебного исполнителя в суде Московского района города Бреста.  Попутно – учёба в Барановичском государственном университете на факультете правоведения. 

С окончанием учёбы в апреле 2003 года Жанна возвращается в родной район. С тех пор она работает в Столинском суде. Сначала консультантом, а с июня 2008 года – судьёй.

– Жанна Павловна, вы помните, ваше первое дело?

– Да, конечно. Это было морально сложное для меня дело, которое я пропустила через свою душу.  Неоднократно судимый мужчина напал на 15-летнюю девочку, которая возвращалась после школьного вечера домой, и пытался её изнасиловать.  Я отлично помню приговор: 10 лет лишения свободы…

Во время рассмотрения этого дела у молодого судьи пылали щёки:  пришлось уточнять неудобные моменты. Коллеги потом шутили, что её щёки тогда были в тон красного флага из зала суда.

На мой вопрос, какие дела больше по душе судье, отвечает, что уголовные процессы для неё интереснее с профессиональной точки зрения, ведь каждое сложное дело – это новый опыт.   Кстати, о накоплении опыта. Жанна Павловна никогда не прочь перечитать труды А. Ф. Кони – российского юриста и судьи, который в своих работах поднимается от азов до вершин ведения судебного процесса.

– Как работается в новых условиях, в новом здании, которое своим классическим стилем украсило город?

– Работается нам тут замечательно! Мы переехали сюда в 2014 году.  Здание порадовало наш коллектив современными кабинетами и мебелью.  У нас появились новые возможности: от микрофонов в зале до использования во время процесса скайпа. Вот, например, недавно так беседовали с экспертами из Бреста.

И руководство, и коллеги ценят Жанну Павловну за трудолюбие и профессионализм.  На работе она – строгий судья.  Дома и на отдыхе – жизнерадостный общительный человек. Хобби Жанны Павловны – это путешествия и орхидеи.  Путешествовать с любимыми подругами Еленой и Татьяной получается только во время отпуска.  Наша сегодняшняя героиня обожает Крым, с ностальгией вспоминает места, которые навсегда запали в душу, куда хочется вернуться: Бахчисарай, плачущий фонтан Пушкина,  пейзажи с высоты Ай-Петри.

Судья Ж. П.  Стадник живёт по принципу:  прожить жизнь так, чтобы не было стыдно ни за один прожитый день, ни за один приговор, ведь каждый из них – чья-то судьба…

 

Лилия ГУЩА

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Теги: Брест
 
 
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