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В Столине по ул. Брестской открылся фирменный магазин «Мясная лавка»

30.11.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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В Столине по ул. Брестской открылся фирменный магазин «Мясная лавка»
25 ноября по ул. Брестской  в Столине открылся  фирменный  магазин, название которого говорит само за себя – «Мясная лавка».

Магазин филиала Столинского райпо «Столинзаготпромторг» предлагает мясоедам продукцию  на любой вкус и кошелёк:  от мяса до субпродуктов. Хозяйки, которые привыкли экономить своё время, найдут здесь мясные полуфабрикаты и колбаски, как тут утверждают, приготовленные по старинным бабушкиным рецептам.

В Столине по ул. Брестской открылся фирменный магазин «Мясная лавка»

Для тех, кто предпочитает в меню птицу, в магазине готовы предложить охлаждённых гусей и индоуток, замороженных цыплят и птичьи субпродукты.

Есть тут и колбасные изделия, которые сейчас можно купить с приятной скидкой.

В Столине по ул. Брестской открылся фирменный магазин «Мясная лавка»

Не только мясом единым готова порадовать жителей и гостей города  «Мясная лавка». В магазине  продают и сопутствующие товары к мясу, вернее, к его «производному» – шашлыку. А именно: приправы, шампуры, уголь, барбекюшницы и многое другое.

Одним словом, у жителей района есть ещё один полезный адрес, куда можно зайти, чтобы разнообразить меню своей семьи в канун новогодних праздников…

Лилия ГУЩА

Фото Александра

НИКИФОРЕНКО

 
 
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25 ноября по ул. Брестской  в Столине открылся  фирменный  магазин, название которого говорит само за себя – «Мясная лавка». Магазин
 
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