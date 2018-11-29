В Столине по ул. Брестской открылся фирменный магазин «Мясная лавка»



25 ноября по ул. Брестской в Столине открылся фирменный магазин, название которого говорит само за себя – «Мясная лавка».

Магазин филиала Столинского райпо «Столинзаготпромторг» предлагает мясоедам продукцию на любой вкус и кошелёк: от мяса до субпродуктов. Хозяйки, которые привыкли экономить своё время, найдут здесь мясные полуфабрикаты и колбаски, как тут утверждают, приготовленные по старинным бабушкиным рецептам.





Для тех, кто предпочитает в меню птицу, в магазине готовы предложить охлаждённых гусей и индоуток, замороженных цыплят и птичьи субпродукты.

Есть тут и колбасные изделия, которые сейчас можно купить с приятной скидкой.





Не только мясом единым готова порадовать жителей и гостей города «Мясная лавка». В магазине продают и сопутствующие товары к мясу, вернее, к его «производному» – шашлыку. А именно: приправы, шампуры, уголь, барбекюшницы и многое другое.

Одним словом, у жителей района есть ещё один полезный адрес, куда можно зайти, чтобы разнообразить меню своей семьи в канун новогодних праздников…

Лилия ГУЩА

Фото Александра

НИКИФОРЕНКО