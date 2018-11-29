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Беларусбанк: Банк и клиент — как одно целое

30.11.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Беларусбанк: Банк и клиент — как одно целое

Беларусбанк: Банк и клиент — как одно целое
Оформить кредит, оплатить «коммуналку», открыть карт­счет. Ежедневно клиентами АСБ «Беларусбанк» становятся тысячи белорусов. Более 10 лет в г. Столине по ул. Терешковой, 19 «Г» работает отделение № 121/166 ОАО «АСБ Беларусбанк».  Каковы приоритетные направления работы отделения на современном этапе, какие услуги оказывает банк населению, об этом и не только – в интервью с управляющим отделением Светланой Геннадьевной  РАСЬКО.

– Светлана Геннадьевна, как давно вы работаете в банковской сфере?

– В этом отделении я работаю с момента его открытия. Уже четвертый год – в статусе управляющего.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем отделении?

– Отделение № 124/166 было открыто в 2007 году для предоставления банковских услуг жителям и гостям г. Столина и Столинского района. Сегодня мы предлагает широкий спектр услуг физическим лицам. Наша главная цель – наиболее полно удовлетворять спрос на финансово-кредитные услуги и сэкономить время клиентов банка. Поэтому стараемся активно продвигать системы дистанционного банковского обслуживания: «Интернет-банкинг», «М-банкинг», «SMS-банкинг», позволяющие совершать платежи не выходя из дома или офиса.

Для более удобного распределения клиентского потока наше отделение оборудовано электронной системой управления очередью, а также в отделении имеется банкомат, два инфокиоска, один из которых с функцией кэшин (наличного приема банкнот), а те клиенты, кто зарегистрирован в системе интернет-банкинг, могут воспользоваться мультипользовательским рабочим местом для оплаты платежей.

В настоящее время в отделении работают три кассы и два бизнес-места. Если в кассах наши клиенты могут осуществлять преимущественно платежи, валютно-обменные и другие банковские операции, то на бизнес-местах можно оформить кредит, открыть или переоформить банковский вклад, выбрать и получить карточный продукт, отправить или получить международный перевод, заключить договор страхования и получить любую консультацию.

– Сложилось мнение, что данное отделение предоставляет только минимальный набор банковских услуг, таких, как прием платежей (коммунальных, налоговых и т. п). Так ли это на самом деле?

–   Конечно же, нет. В нашем отделении, помимо приема платежей, каждый желающий может оформить и получить любой вид  кредита на потребительские нужды, приобрести карту рассрочки «Магнит» или такие клубные продукты, как «Бархат», «Настарт», «Шчодры», «Карт-Бланш».

 Также в отделении № 124/166 клиент может получить  страховые услуги, открыть любой срочный банковский вклад (за исключением вклада «Семейный капитал»), приобрести золото, серебро (в виде мерных слитков), памятные монеты, лотерейные билеты, можно отправить и получить международный перевод и многие другие банковские операции. 

Скорее всего, данное мнение сложилось из-за нашего месторасположения – это спальный район города. Поэтому большая часть операций связана с  приемом платежей. Также в виду того, что рядом расположены Инспекция по налогам и сборам по Столинскому району, отделение по гражданству и миграции (паспортный стол), отделение ГАИ, КУМПП «Столинское ЖКХ», и другие организации, то клиенты чаще всего оплачивают те или иные услуги данных организаций.

– Подскажите нашим читателям, как сохранить деньги так, чтобы не потерять их покупательскую способность. И что предлагает банк в области размещения сбережений через интернет?

– Понятно, что самое безопасное, надежное и выгодное место – это ОАО АСБ «Беларусбанк». Разместив свои сбережения во вклад в нашем банке, клиент получает доход в виде начисленных процентов, а самое главное, он не переживает о сохранности своих денег: наш банк совместно с государством гарантируют 100-процентную сохранность денежных средств. Например, при размещении 1 000 рублей на срочный банковский вклад «Урожайный Безотзывный» на срок 13 месяцев клиент получит в виде процентов 137 рублей дополнительного дохода. Вклад можно открыть как отзывный, так и безотзывный на срок от 45 дней до 5 лет как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.

«Беларусбанк» традиционно оперативно реагирует на потребности вкладчиков, стараясь создавать максимально привлекательные условия для сбережения и накопления. На сегодня все больше вкладчиков желают совершать операции и управлять сбережениями, не посещая офиса банка. И мы предоставляем такую возможность: являясь владельцем платежной карточки Беларусбанка и пользователем услуги  «Интернет-банкинг» клиент может окрывать Интернет-депозиты.

Кстати, подключить услугу «Интернет-банкинг» можно и в нашем отделении банка и дистанционно – на нашем официальном сайте.

– Что нового предлагает «Беларусбанк» в потребительском кредитовании?

– В настоящее время в нашем отделении можно оформить любой кредит на потребительские нужды. Есть возможность оформить кредит без справок о доходах, без поручителей. В наше время интернета заявку на кредит можно оформить и не обращаясь к нашим специалистам – пос-редством дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, м-банкинг, инфокиоск).

Весьма хороший кредитный продукт предлагает ОАО АСБ «Беларусбанк» клиенту, который имеет кредит в другом банке, под ставку более 16 процентов годовых и может рефинансировать данный кредит у нас. Это значит, что можно оформить кредит у нас для погашения кредита в другом банке под ставку рефинансирования (10 процентов) плюс 6 процентных пунктов. Данный кредит называется «Удачное обновление» и оформляется сроком до 7 лет. Сумма данного кредита может быть больше суммы погашаемого кредита, оставшаяся часть перечисляется на счет клиента или выдается наличными.

– Могут ли в вашем отделении оформить кредит на потребительские нужды  лица пенсионного возраста?

– Клиент любого возраста – от молодого человека (семьи) до людей пожилых – может подобрать для себя удобный вид потребительского кредита. Например, все клиенты, кто получает пенсию и у кого есть платежная карта «Бархат» (если нет, то у нас в отделении на месте её можно оформить), могут оформить и получить кредит «Время жить» до трех лет под 13,5 процента (первый год) и 14,5 процента – в последующие два года.

– А какие еще услуги могут заинтересовать жителей города и района, оказываемые в вашем отделении?

– Практически каждый  местный житель пользуется услугами страхования. ОАО «АСБ Беларусбанк» совместно с Белгосстрахом оказывают следующие услуги по страхованию: по программе страхования от травм «Экспресс» (правила № 9), комплексного страхования имущества и гражданской ответственности (правила № 100), по добровольному комплексному страхованию домовладений и гражданской ответственности при пользовании ими (правила №.104), а автовладельцы могут застраховать свои автомобили, при поездке за границу у нас можно выписать «зеленную карту» и другие страховые услуги.

И кстати, все клиенты, у кого есть платежные карты клубов «Настарт», «Бархат», «Карт-бланш», «Шчодры» получат скидку 15 процентов от суммы страхового взноса  при страховании по правилам № 9, № 100, № 104. Например, если сумма страхового взноса 35 рублей, клиент заплатит 29,75 рубля, и оплата страхового взноса может проводиться по частям.

По всем интересующим вопросам можно получить консультацию специалиста по телефонам: 2-85-12, 2-85-35.  Также в любое время можно обратиться с любым вопросом лично ко мне. Наше отделение работает: вторник – пятница: с 09.00 до 18.00, в субботу – с 09.00 до 14.00, выходные – воскресенье, понедельник.

И в заключение хочу подчеркнуть, что Беларусбанк не только шагает в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает их. Банк уверенно ориентируется в быстро меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов. И мы всегда рядом. Добро пожаловать!

Наталия ЦЕЦЕРСКАЯ

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Оформить кредит, оплатить «коммуналку», открыть карт­счет. Ежедневно клиентами АСБ «Беларусбанк» становятся тысячи белорусов. Более 10 лет в г. Столине по
 
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