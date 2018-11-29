ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Столько украсть невозможно". С кладовщиц гомельской "ликерки" взыскивают за 47 тысяч бутылок водки

30.11.2018 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На Гомельском ликеро-водочном заводе «Радамир» пропало более 47 тысяч бутылок водки. Недостачу на сумму более 265 тысяч рублей обнаружили во время инвентаризации на предприятии еще в ноябре прошлого года. Кто и когда украл водку, доподлинно не смогло установить даже следствие. Дело пока приостановлено. А предприятие, между тем, предъявило иск о возмещении материального ущерба к трем уже бывшим работницам склада. 29 ноября в суде Центрального района Гомеля начались предварительные слушания по этому запутанному делу.


Бывшие кладовщицы Валентина Н. и Наталья М. и их защитник Леонид Судаленко

Ответчицы — две бывшие кладовщицы и бывшая заведующая складом (она находилась под следствием, а в сентябре суд признал ее и завмагазином виновными в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору). Исковые требования женщины не признают и утверждают, что к пропаже водки не причастны. Их интересы в суде представляет правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

— Дело очень запутанное. До сих пор не установлен даже период образования недостачи — на этот вопрос не смогло ответить даже следствие.

Представитель истца в суде рассказал, что ежемесячно на складах проводилась инвентаризация, и на 1 ноября 2017 года (дата очередной инвентаризации) недостачи выявлено не было. А спустя всего 20 дней, 21 ноября, при проведении внеплановой проверки она появилась.

Ответчицы уверяют: за такое короткое времы столько водки пропасть не могло — все, должно быть, произошло намного раньше.

— Недостача образовалась в 2013 году. Доступ к складам тогда был неограничен. Люди, которые работали на заводе, могли спокойно взять ключи на проходной и ехать отгружать продукцию. Раньше даже журнал выдачи ключей не велся, а на некоторых складах отсутствовала охрана, — говорит бывшая завскладом Наталья Г.

— Без вашего присутствия отгрузка продукции производилась? — спросил судья.

— Конечно. У меня было 17 или 18 складов. Я же не могла на них всех присутствовать одновременно. Но мне кажется, что такое количество водки украсть просто физически не могли — но когда начались махинации с отписками, бумаги могли затеряться.

По словам бывшей заведующей, в 2013−14 годах, для того, чтобы в конце месяца показать концерну, что завод сделал план по разгрузке складских запасов, продукция формально списывалась на какие-нибудь организации или магазин.

— По документам у меня водки не было, а реально — водки полный склад. Делалось это, чтобы показать, что завод выполнил план по отгрузке, чтобы получить премию, прогрессивку. И вот они то поставят эту водку на хранение, то снимут ее обратно в продажу. Где-то в бухгалтерии, возможно, при этом и потерялись накладные, — предполагает ответчица. — Бывали случаи, когда водка по одной и той же накладной уходила, а через 2 дня «возвращалась» к нам на склад — но только по документам. Кто-то заходил в компьютер, снимал проведение накладной — и водка как бы возвращалась. Но реально ее не было.

— Водка пропала в 13 году. Я вышла из отпуска в сентябре, посчитали склад — и выявили, что не хватает водки. Наташа (завскладом) попросила меня никуда не сообщать. Она была в шоке и плакала, что, если я кому-нибудь скажу, она покончит жизнь самоубийством. И мы начали разбираться сами. Стали считать, — пояснила суду вторая ответчица, Валентина Н.

Третья ответчица, Наталья М., говорит, что о недостаче ей и вовсе было неизвестно.

Суд выслушал позиции сторон и… вынужден был назначить второе предварительное судебное заседание. Необходимо, чтобы сторона истца все-таки определилась с периодом, за который на складах завода образовалась недостача. От этого может зависеть и круг допрашиваемых по делу сотрудников предприятия. Возможно, его придется расширить.

TUT.BY будет следить за процессом.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Гомельском ликеро-водочном заводе «Радамир» пропало более 47 тысяч бутылок водки. Недостачу на сумму более 265 тысяч рублей обнаружили во время инвентаризации,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Снег и до -16°С ожидается в Беларуси 1 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика