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В Бресте выходные будут морозными, но без осадков

30.11.2018 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящие выходные в Бресте будет облачными, туманными и морозными.

В субботу ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха составит -5.-7°С, днем -2.-4°С, вечером столбик термометра опустится до -6°С, сообщает pogoda.by.

В воскресенье утром обещают сплошную облачность и туман с видимостью 600−1000 метров. С утра будет -1.-3°С, а днем немного потеплеет: 0.+2°С.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 21
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Предстоящие выходные в Бресте будет облачными, туманными и морозными.
 
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