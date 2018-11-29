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В Бресте выходные будут морозными, но без осадков
30.11.2018 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будет облачными, туманными и морозными.
В субботу ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха составит -5.-7°С, днем -2.-4°С, вечером столбик термометра опустится до -6°С,
В воскресенье утром обещают сплошную облачность и туман с видимостью 600−1000 метров. С утра будет -1.-3°С, а днем немного потеплеет: 0.+2°С.
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Предстоящие выходные в Бресте будет облачными, туманными и морозными.
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