В Бресте выходные будут морозными, но без осадков

Предстоящие выходные в Бресте будет облачными, туманными и морозными.

В субботу ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха составит -5.-7°С, днем -2.-4°С, вечером столбик термометра опустится до -6°С, сообщает pogoda.by.

В воскресенье утром обещают сплошную облачность и туман с видимостью 600−1000 метров. С утра будет -1.-3°С, а днем немного потеплеет: 0.+2°С.