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В Минске задержали парней, которые ночью избили молодого человека на улице Октябрьской

30.11.2018 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске задержали парней, которые избили молодого человека на улице Октябрьской. Подробности сообщает Следственный комитет.

В ночь с 5 по 6 октября 21-летний молодой человек сидел со знакомыми в беседке на улице Октябрьской. Когда он вышел покурить, к нему подошла компания пьяных молодых людей и начала его избивать. Когда знакомые молодого человека увидели драку, то стали кричать, что вызовут милицию. Услышав это, нападавшие скрылись.

Прохожие вызвали скорую и молодой человек был госпитализирован. Он получил тяжкие телесные повреждения.

Вскоре милиция задержала подозреваемых парней. Ими оказались пятеро жителей Минска: двое 17-летних, двое 18-летних и один 21-летний.

Двоим предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Они заключены под стражу.

Еще трое являются подозреваемыми по данному уголовному делу. К ним применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Расследование продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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