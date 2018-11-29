|
В Минске задержали парней, которые ночью избили молодого человека на улице Октябрьской
30.11.2018 12:37 — Новости Общества | Tut.by
В Минске задержали парней, которые избили молодого человека на улице Октябрьской. Подробности
В ночь с 5 по 6 октября 21-летний молодой человек сидел со знакомыми в беседке на улице Октябрьской. Когда он вышел покурить, к нему подошла компания пьяных молодых людей и начала его избивать. Когда знакомые молодого человека увидели драку, то стали кричать, что вызовут милицию. Услышав это, нападавшие скрылись.
Прохожие вызвали скорую и молодой человек был госпитализирован. Он получил тяжкие телесные повреждения.
Вскоре милиция задержала подозреваемых парней. Ими оказались пятеро жителей Минска: двое 17-летних, двое 18-летних и один 21-летний.
Двоим предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Они заключены под стражу.
Еще трое являются подозреваемыми по данному уголовному делу. К ним применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Расследование продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В компании было пять человек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)