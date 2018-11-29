"Это не клуб по интересам". Когда родителям придется возвращать деньги за занятия детей в спортсекции

Если подросток решил связать свою жизнь со спортом, то, скорее всего, родителям придется подписать договор о спортивной подготовке. Это новинка регулирует вопрос компенсаций, если белорусский спортсмен решил выступать за чужую сборную или отказывается заключать профессиональный контракт с нацкомандой. Сколько придется платить и в каких случаях за то, что ребенок растет спортсменом?

Учишься в спортивной школе — подпиши договор

С этого года ученики специализированных спортивных школ страны начали подписывать договоры о спортивной подготовке. Бумаги получили и дети минчанина, с которым пообщался корреспондент TUT.BY. Ребята занимаются в одной из столичных СДЮШОР.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В пункте 16 договора говорится о возвращении средств, потраченных государством на обучение юного спортсмена

Пункт 16. При расторжении договора о спортивной подготовке Спортсмен-учащийся (его

законный представитель) возмещает Организации средства, затраченные на спортивную

подготовку, в следующих случаях: систематического (два и более раза) нарушения Спортсменом-учащимся обязанностей по участию в официальных спортивных мероприятиях, в том числе в составе национальной (сборной) команды Республики Беларусь по виду спорта, за исключением случаев, вызванных ухудшением состояния здоровья, препятствующим продолжению занятия избранным видом спорта;

выступления за национальные (сборные) команды по виду спорта иных государств

Раньше при обучении в СДЮШОРе таких договоров не было, для занятий достаточно было одного заявления о желании заниматься спортом. Совет министров Беларуси утвердил положение о порядке возмещения средств, затраченных на спортивную подготовку, их размерах и направлениях использования, летом 2018 года.

— И если договор будет расторгнут, когда ребенок несколько раз не посетил официальные спортмероприятия, то в зависимости от того, какой был достигнут результат на момент завершения занятий, будет устанавливаться плата: чем выше спортивный разряд у ребенка, тем больше денег предполагается взымать, — рассказывает минчанин.

Размер компенсации установлен исходя из базовой величины на дату расторжения договора — от 100 до 400 базовых величин и зависят от наличия спортивного звания. Сейчас одна базовая — 24,5 рублей. То есть суммы компенсации довольно приличные: от 2 450 рублей до 9 800.



Фото: government.by

— С одной стороны мы все платим налоги, и за счет них государство развивает здравоохранение, социальное обеспечение и спорт. И не совсем понятно, почему государство хочет эти деньги забрать. Тем более, что труда родителей в успехах ребенка-спортсмена не меньше, чем тренеров. Ребенка надо организовать, привезти, увезти, приобрести специальное питание, что-то из экипировки, — рассуждает отец юных спортсменов. — С другой стороны понятно, что раз государство развивает детей, то с какой-то целью. Государству важны какие-то результаты.

Собеседник опасается, что сейчас 16 пункт договора начнут воспринимать буквально и будут часто применять на практике.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Все боятся ответственности: если не взыщешь эти деньги, то потом спросят с тебя. Может случиться так: перестал ребенок заниматься спортом, посмотрели, пропускал ли он соревнования — и выставили счет. Это может получить большой социальный резонанс, если будут взыскивать средства по формальному принципу. К тому же, это может негативно отразиться на развитии детского спорта, потому что родители сто раз подумают, везти ли ребенка в эту секцию, когда они потом получат немалую сумму к выплате, — рассуждает собеседник TUT.BY.

В каких случаях компенсацию могут потребовать, а в каких — нет

Как оказалось, договоры о спортивной подготовке в специализированных спортивных учебных заведения и средних школах-училищах олимпийского резерва подписывают только в том случае, когда подросток занимается уже третий год. То есть на уровне учебно-тренировочной группы.

Игорь Емельянов, заместитель начальника управления спорта и начальник отдела спортивного анализа и прогноза Министерства спорта и туризма рассказывает, что в группах начальной подготовки — первый и второй год обучения — таких договоров нет. Это сделали для того, чтобы у ребенка было время подумать и определиться, хочет он заниматься спортом или нет.



Фото: Reuters

Ольга Демиш, начальник юридического отдела Министерства спорта и туризма, поясняет, что без такого договора заниматься в специализированной спортивной школе юный спортсмен не может. Его просто отчислят.

Специалист отмечает: выплаты, которые сейчас могут волновать родителей, возможны только в случае, если договор будет расторгнут по двум основаниям, указанным в 16 пункте, то есть если спортсмен выступает за национальные команды других стран или отказывается участвовать в спортивных мероприятиях.

— Но речь не идет о том, что спортсмен не смог поучаствовать в каких-то мероприятиях, потому что его туда не направили. Разговор о том, что он по своей инициативе отказался участвовать. В этом случае у руководителя учреждения возникает право расторгнуть договор, но он не обязательно должен этим правом воспользоваться. Это право, а не обязанность, — говорит она.

Если договор будет расторгнут по другим причинам, например, человек не соблюдает спортивный режим или он не перешел на следующий этап учебно-тренировочной группы и не выполнил контрольно-переводные нормативы, ничего компенсировать не придется.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Игорь Емельянов уточняет, что отказ от участия в спортивных мероприятиях — это ситуация, когда спортсмена включили в выездной состав, а он не поехал, потому что не захотел. При этом, действительно, одна из целей договоров о спортивной подготовке — чтобы наши спортсмены выступали на соревнованиях за свою страну.

— И чтобы спортсмены, которые обучаются за государственный счет, более ответственно относились к занятиям в спортивной школе. Например, не нравится ему заниматься, не захотел пойти на тренировку и не пошел. Но тренеру за это платят зарплату, тратятся деньги на подготовку этого ребенка…

За наших хоккеистов клубы других стран и так уже платят

Генеральный директор минской «Юности» Алексей Торбин рассказывает, что в клубе ребята уже подписали договоры о спортивной подготовке. При этом у клуба есть корпоративное правило со всеми российскими клубами о выплате компенсаций. И такие выплаты «Юность» получает. Например, Череповецкий клуб «Северсталь» перечислил «Юности» сумму на 10 тысяч долларов после того, как к ним перешел наш хоккеист Константин Шостак.



Генеральный директор минской «Юности» Алексей Торбин. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Этому хоккеисту было 14 или 15 лет, когда он уехал. У него здесь не было профессионального контракта, потому что мы его в таком возрасте не имели права предложить. А когда нет такого контракта, мы не имеем права хоккеиста держать. С другой стороны по корпоративному правилу «Северсталь» выплатила нам компенсацию. И эта сумма адекватна тому, столько в хоккее тратится на подготовку. Если бы он уехал в 11 лет, то сумма была бы меньше, потому что его меньше тренировали.

В целом, по словам Алексея Торбина, выплаты в случае перехода хоккеиста из одного клуба в клуб другой страны варьируются от пяти до десяти тысяч долларов. Когда белорусский хоккеист Степан Фальковский уехал в США, компенсация составила около 30 тысяч долларов. Такие компенсации — принятая практика в НХЛ.



Степан Фальковский. Hockey Writers

— Родители спортсменов тоже были готовы выплачивать компенсацию, но законной базы раньше не было, чтобы принимать от них деньги за подготовку. Но они прекрасно понимают, что государство потратило средства, что их дети занимались в этой школе… Сейчас появился документ, который позволяет родителям выплачивать компенсацию. Во всем цивилизованном мире такая практика есть.

— Как часто наши хоккеисты уезжают?

— Уезжают. К сожалению, с 2013 года нас Федерация хоккея Беларуси не поддержала, и мы вышли из Молодежной хоккейной лиги. А многие в ней хотят играть и уезжают именно по этой причине в Россию.

По словам Алексей Торбина, в минской «Юности» всех спортсменов, за исключением первого года обучения, обеспечивают экипировкой.

— Ребенок может через два месяца уйти из школы или перейти в другую, поэтому предоставлять экипировку на первый год нецелесообразно. Ребята остальных возрастов у нас полностью экипированы.

Помимо этого спортсменам представляют место для тренировок, оплачивают работу тренера, соревнования.

— Это внушительная сумма, — заметил он, не уточняя, сколько именно средств из бюджета тратится на подготовку одного хоккеиста в год.

По словам Игоря Емельянова, компенсации за спортивную подготовку не относятся к ребятам, которые уехали выступать за другие страны до того, как Совмин утвердил положение о порядке возмещения средств.

С помощью договоров планируют навести порядок в спортшколах

Если с выступлением за национальные команды других стран все прозрачно, то неясно, как будут компенсироваться средства в случае систематического нарушения спортсменом обязанностей по участию в официальных спортивных мероприятиях.

— Представим, что ребенок четыре года занимался хоккеем и больше не хочет. Нужно возмещать затраты?

— Нет. Просто расторгается договор. Оснований для расторжения много, — объясняет Игорь Емельянов.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— А если два или более раза не участвовал в спортивных мероприятиях, когда у него в школе были важные контрольные. Что делать в этом случае?

— В этом случае для школы готовят справку о данном мероприятии. Эти вопросы регулируются в рабочем порядке. И в плане соревнований речь идет о том, что спортсмен к ним готовился, но передумал участвовать.

— Если талантливый хоккеист уехал в Россию и играет там. В этом случае будет возмещать затраты?

— Будет. И если он достиг уровня нацкоманды, успешно выступает, ему предлагают заключить профессиональный контракт с нацкомандой, а он отказывается, то в этом случае тоже будет возмещать.

Алексей Торбин не уверен, что пункт о компенсации средств в случае систематических прогулов официальных спортивных мероприятий будет применяться на практике.

— Ни одна федерация на практике такое использовать не будет. Если только в самом крайнем случае. Даже интересно, кто первым использует эту норму.

Ольга Демиш отмечает, что с помощью договоров о спортивной подготовке решили навести порядок в сфере.

— У нас была масса мониторинговых групп. Специалисты проехались по регионам и посмотрели, что наши школы в принципе не соответствуют требованиям, которые предъявляются к этим школам. Там физкультура, дети: хочу — хожу, хочу — не хожу. Тренеры оформляют, что у них дети занимаются, а на самом деле приехали, а где-то даже занятия не проводятся, при этом деньги на все это тратятся. Была поставлена задача — навести порядок. Если это спортивная школа, то дети должны заниматься спортом, готовиться, выступать, быть мотивированными. Это не клуб по интересам, это серьезная целенаправленная спортивная подготовка.

По ее словам, нынешний размер компенсаций в любом случае не соотвествует реальным затратам на подготовку спортсмена. При этом сейчас в спортшколах только начали подписывать договора, никто пока ничего не выплачивал. В то же время новая норма вызывает много вопросов у родителей, которые уже не раз звонили в Минспорта и туризма, чтобы их проконсультировали.