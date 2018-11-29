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Пункты пропуска на границе с Украиной работают в штатном режиме - Госпогранкомитет

30.11.2018 12:57 — Новости Общества | БелТА  
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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункты пропуска на границе с Украиной работают в штатном режиме, изменений в пропуске граждан нет. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"По состоянию на 12.00 пункты пропуска на границе с Украиной - международные автодорожные и железнодорожные - работают в штатном режиме, обстановка существенных изменений не претерпела. Это касается в том числе и пропуска граждан России. Массовых возвратов или непропуска их на территорию Украины мы пока не фиксируем", - проинформировал Антон Бычковский. Официальная информация от украинской стороны об изменении порядка пересечения границы иностранными гражданами, в том числе российскими гражданами 16-60 лет, в Госпогранкомитет не поступала.

При этом за истекшие сутки в различных аэропортах Украины было отказано во въезде 50 россиянам, которые прилетели из Беларуси. Авиарейсами возвращен из Киева 41 человек, из Запорожья 3, из Одессы 2, из Харькова 4. С начала недели самолетами различных авиаперевозчиков, в том числе иностранными, в Минск были возвращены 144 непропущенных граждан России.

Как сообщалось, в Украине принято решение ограничить въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал во время совещания по обороноспособности. По его словам, в пунктах пропуска усилены меры контроля. "В случае обстановки гуманитарного характера, граждан Российской Федерации, которые едут на похороны или с какой-либо гуманитарной целью, мы пропускаем", - отметил он.

Президент Украины Петр Порошенко рекомендовал усилить требования к регистрации граждан РФ в областях, в которых введено военное положение. Закон об утверждении указа о введении военного положения в Украине был подписан 28 ноября.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункты пропуска на границе с Украиной работают в штатном режиме, изменений в пропуске граждан нет. Об этом корреспонденту БЕЛТА...
 
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