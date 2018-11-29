В Могилеве замерзает половина подъезда дома: батареи были холодными пять дней

Пять дней в восьми квартирах дома по улице Строителей в Могилеве были холодные батареи, сообщает ОНТ. Коммунальники и аварийная служба приезжали каждый день, но решить проблему окончательно долго не могли. В ЖЭУ, наконец, выяснили, что это не справлялся теплоноситель. Но радовались жильцы недолго.



Фото с сайта gorodkirov.ru

Проблеме — три года, но впервые люди остались без отопления так надолго, да еще и в мороз. Жильцы полагают, что причина может крыться в возрасте здания: ему 60 лет, на первых этажах есть плесень.

— [Коммунальники] говорят: «Ну, такой у вас компьютер. Ждите морозов, он перенастроится». Сколько можно ждать морозов и оплачивать несуществующую услугу? — говорит жительница дома Надежда Денисенко.

Жильцы восьми угловых квартир в подъезде утепляли стены снаружи за свой счет, на ночь одевались теплее и укутывали детей, обращались и в местное ЖЭУ, и к областным властям. Специалисты приходили, регулировали отопление — но тепло возвращалось буквально на пару часов.

Пока телевизионщики снимали сюжет, о проблеме дома на улице Строителей коммунальники заговорили в прошедшем времени. Пеняли на электронику.

— Проблема была банальной: не хватало теплоносителя. Была вызвана служба тепловых сетей, которая помогла нам выполнить наладочные работы, дать больший теплоноситель. Плюс мы выполнили наладку автоматической системы регулирования отопления, наладку системы по стоякам отопления. В данный момент проблема решена, — сказал заместитель начальника ЖЭУ-13 Денис Даньков.

Но тут снова звонок от жильцов: батареи все равно остывают. Пока коммунальники ищут причины, люди продолжают греться всеми возможными способами, а электросчетчик — крутиться в экстремально быстром темпе. За дни без отопления люди не заплатят, им сделают перерасчет, обещают в ЖКХ.