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В Могилеве замерзает половина подъезда дома: батареи были холодными пять дней

30.11.2018 12:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Пять дней в восьми квартирах дома по улице Строителей в Могилеве были холодные батареи, сообщает ОНТ. Коммунальники и аварийная служба приезжали каждый день, но решить проблему окончательно долго не могли. В ЖЭУ, наконец, выяснили, что это не справлялся теплоноситель. Но радовались жильцы недолго.


Фото с сайта gorodkirov.ru

Проблеме — три года, но впервые люди остались без отопления так надолго, да еще и в мороз. Жильцы полагают, что причина может крыться в возрасте здания: ему 60 лет, на первых этажах есть плесень.

— [Коммунальники] говорят: «Ну, такой у вас компьютер. Ждите морозов, он перенастроится». Сколько можно ждать морозов и оплачивать несуществующую услугу? — говорит жительница дома Надежда Денисенко.

Жильцы восьми угловых квартир в подъезде утепляли стены снаружи за свой счет, на ночь одевались теплее и укутывали детей, обращались и в местное ЖЭУ, и к областным властям. Специалисты приходили, регулировали отопление — но тепло возвращалось буквально на пару часов.

Пока телевизионщики снимали сюжет, о проблеме дома на улице Строителей коммунальники заговорили в прошедшем времени. Пеняли на электронику.

— Проблема была банальной: не хватало теплоносителя. Была вызвана служба тепловых сетей, которая помогла нам выполнить наладочные работы, дать больший теплоноситель. Плюс мы выполнили наладку автоматической системы регулирования отопления, наладку системы по стоякам отопления. В данный момент проблема решена, — сказал заместитель начальника ЖЭУ-13 Денис Даньков.

Но тут снова звонок от жильцов: батареи все равно остывают. Пока коммунальники ищут причины, люди продолжают греться всеми возможными способами, а электросчетчик — крутиться в экстремально быстром темпе. За дни без отопления люди не заплатят, им сделают перерасчет, обещают в ЖКХ.

 
Теги: Могилев
 
 
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Проблеме - три года. Коммунальники было отчитались, что нашли виновника - теплоноситель - и все исправили. Но нет.
 
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