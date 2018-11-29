Когда в Гродно и области заработают елочные базары и почем новогодние елки

В Гродненской области раньше всего елку можно будет купить в Волковыске и Лиде — с 18 декабря, в Гродно елочные базары откроют 21 декабря, в остальных районах региона 20−21 декабря. Общее количество торговых точек — 150, из них в областном центре расположится 19, сообщает «Гродненская правда».





Новогодние ели в Гродно будут продавать с 10.00 до 19.00. Купить при желании можно и сосну.

Цена дерева традиционно зависит от его высоты. В Гродно небольшие деревца до 1 метра можно будет купить за 10 рублей. От 1 до 2 метров — за 13 рублей. Есть деревья от 3 до 5 метров, их отдадут за 27 рублей. А вот если кому-то нужна елка больше 5 метров в высоту, то она будет стоить 55 рублей. Кстати, обещают, что в продаже будут елки и по 8 метров.

В зависимости от района области цены могут колебаться. В регионах елочки до 1 метра стоят от 6 до 9 рублей, 1−2 метра — от 7 до 13 рублей, 2−3 метра — от 9 до 19, 3−5 метров — в среднем 27 рублей.





— Если человек сам хочет срубить дерево, то это можно сделать законно. Нужно прийти в лесхоз или лесничество, вас проводят в специальные высадки. Там выбирайте любое, какое понравится, — говорит заместитель начальника отдела производства и реализации продукции Гродненского ГПЛХО Евгений Думчев.

А вот за незаконную вырубку грозит внушительный штраф. В рекреационно-оздоровительных, защищаемых и природоохранных лесах он составляет от 5 до 50 базовых величин. В так называемых эксплуатационных лесах штраф меньше — до 30 базовых. В любом случае, дерево с елочного базара обойдется дешевле.



