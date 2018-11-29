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Важно вовремя заметить и под-держать молодых

30.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край  
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Важно вовремя заметить и под-держать молодыхНа очередном заседании районного исполнительного комитета в понедельник, которое провела глава районной вертикали Вероника Байкова, рассматривались два вопроса.
О соблюдении субъектами хозяйствования Лоевского района природоохранного законодательства до-кладывал начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Гаврик. Он отметил, что наибольшее количество выявленных нарушений в текущем году касается обращения с отхода-ми: несанкционированные свалки, несоблюдение карт-схем размещения, отсутствие площадок для временного хранения и сортировки отходов, извлечения из них вторичных материальных ресурсов, а также незаконное за-хоронение ВМР на мини-полигонах.
На территории Лоевщины расположено 14 мини-полигонов и полигон ТБО вблизи горпоселка, который об-служивает райжилкомхоз. За январь-ноябрь 4 мини-полигона рекультивировано. До конца года планируется закрыть еще один.
С целью снижения объема отходов производства и потребления в регионе организован сбор вторичного сы-рья. В Лоеве оборудовано 19 площадок, где установлено 57 контейнеров для сбора стекла, пластика, бумаги. В сельской местности вывоз мусора осуществляется специальной техникой райжилкомхоза по графику.
Касаясь охраны и рационального использования водных ресурсов региона, отмечено, что в сельскохозяй-ственном секторе расположено 94 артскважины, в жилищно-коммунальном хозяйстве — 26. Из них действую-щих только 55, остальные — законсервированы и подлежат ликвидационному тампонажу. И если это не сде-лать вовремя, существует потенциальная угроза загрязнения подземных вод. Обращено внимание, что не во всех хозяйствах организован приборный учет добычи воды с артскважин. Что касается очистных сооружений, то в райцентре им требуется капитальный ремонт и очистка от ила поля фильтрации. На селе поля фильтрации очистных следует уменьшить и рекультивировать.
Докладчиком отмечена недостаточная работа по соблюдению природоохранного законодательства райжил-комхозом и сельскохозяйственными предприятиями. В установленные сроки им необходимо исправить имею-щиеся недостатки. Хозяйствам требуется оснастить приборами учета воды имеющиеся артезианские скважины, затампонировать неэксплуатируемые скважины, привести в соответствие с законодательством документы по обращению с отходами, получить разрешения на специальное водопользование.
Райжилкомхозу следует рекультивировать мини-полигон, провести текущий ремонт очистных сооруже-ний и инвентаризацию сельских полей фильтрации очистных сооружений.
О реализации государственной молодежной политики на территории Лоевщины говорила в своем вы-ступлении начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лариса Федорива. Это приоритетное направление государственной политики, так как молодежь вовлечена во все без исключения со-циальные процессы общества.
Органы управления, организации, молодежные общественные объединения района строят свою работу с мо-лодежью по различным направлениям: гражданское и патриотическое воспитание, содействие формированию здорового образа жизни, организация досуга, государственная поддержка молодых семей, помощь в реализа-ции молодежных общественно-значимых инициатив, поддержка талантливой и одаренной молодежи и т.д.
У нас сформирован банк данных талантливой молодежи по таким направлениям, как «творческая деятель-ность», «научно-исследовательская деятельность», «физическая культура и спорт». Сегодня в нем — 25 человек.
В целях стимулирования и социальной поддержки одаренных учащихся районным исполнительным комите-том учреждены ежегодные премии учащимся общеобразовательных учреждений, дополнительного образова-ния, победителям областных, республиканских, международных олимпиад, фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований и педагогическим работникам, подготовившим победителей.
Творческое мастерство трудящейся молодежи презентуется в рамках проведения районных мероприятий. Од-ной из форм работы является проведение конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», «Конкурс медицинских сестер», «Лучший продавец» и др.
Среди тружеников АПК проводятся соревнования молодежных уборочных экипажей и молодых водителей, занятых на отвозке зерна от комбайнов в период уборочной кампании. Приятно отметить, что трудовые дости-жения молодых сельчан являются ярким подтверждением того, что они — достойная смена старшего поколе-ния. В этом году в соревновании приняли участие 3 молодежных экипажа.
Службой занятости на постоянную работу за истекший период года трудоустроены 18 человек в возрасте до 31 года, направлены на обучение по рабочим профессиям 7 девушек и юношей.
В районе разработана и внедрена межведомственная программа занятости учащихся учреждений общего среднего образования «Умные каникулы». Нынешним летом в рамках программы была организована заня-тость 65 подростков.
Лариса Михайловна отметила положительный опыт организации работы с молодежью в кол-лективах УЗ «Лоевская ЦРБ», ГЛХУ «Лоевский лесхоз», отдела образования, спорта и туризма, УО «Лоев-ский государ-ственный педагогический колледж», КЖУП «Лоевский райжилкомхоз». Представители названных организаций принимают активное участие в общественной жизни района.
Молодежь Лоевщины инициативная, целеустремленная, талантливая. Важно просто вовремя заметить и под-держать эту инициативу, дать возможность подрастающему поколению поверить в себя и свою востребо-ванность на родной земле.
Светлана Моторная, «ЛК».

 
 
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На очередном заседании районного исполнительного комитета в понедельник, которое провела глава районной вертикали Вероника Байкова, рассматривались два...
 
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