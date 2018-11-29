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Беларусь и Россия согласовали проект соглашения о взаимном признании виз
30.11.2018 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь и Российская Федерация полностью согласовали проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз, которое планируется подписать 13 декабря в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства. Об этом
— Проект соглашения окончательно согласован и направлен на внутригосударственные процедуры. Стороны договорились, что предпримут все меры, чтобы вынести этот документ на подписание на заседании Совета министров Союзного государства, — отметил Бегун по итогам состоявшегося в пятницу в Бресте заседания межгосударственной рабочей группы.
Глава департамента проинформировал, что после подписания и вступления в силу данного соглашения будет урегулирован вопрос транзита граждан третьих государств, имеющих российскую или белорусскую визы, по территории Беларуси и РФ. В частности, пояснил Бегун, в РФ смогут беспрепятственно въезжать с территории Беларуси иностранные граждане, имеющие действительную российскую визу, железнодорожным, авиационным транспортом, а также автомобильным транспортом по дорогам, определенным перечнем.
— Также по проекту соглашения беспрепятственно на территорию обоих государств смогут въезжать иностранные граждане, имеющие право на временное проживание и постоянное место жительства, — сообщил Бегун. — Если данное соглашение вступит в силу до 20 мая будущего года, то оно значительно упростит прибытие иностранных граждан на II Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне 2019 года.
Напомним, работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России
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Стороны договорились, что предпримут все меры, чтобы вынести документ на подписание на заседании Совета министров Союзного государства.
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