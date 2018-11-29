Беларусь и Россия согласовали проект соглашения о взаимном признании виз

Беларусь и Российская Федерация полностью согласовали проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз, которое планируется подписать 13 декабря в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексея Бегуна.

— Проект соглашения окончательно согласован и направлен на внутригосударственные процедуры. Стороны договорились, что предпримут все меры, чтобы вынести этот документ на подписание на заседании Совета министров Союзного государства, — отметил Бегун по итогам состоявшегося в пятницу в Бресте заседания межгосударственной рабочей группы.

Глава департамента проинформировал, что после подписания и вступления в силу данного соглашения будет урегулирован вопрос транзита граждан третьих государств, имеющих российскую или белорусскую визы, по территории Беларуси и РФ. В частности, пояснил Бегун, в РФ смогут беспрепятственно въезжать с территории Беларуси иностранные граждане, имеющие действительную российскую визу, железнодорожным, авиационным транспортом, а также автомобильным транспортом по дорогам, определенным перечнем.

— Также по проекту соглашения беспрепятственно на территорию обоих государств смогут въезжать иностранные граждане, имеющие право на временное проживание и постоянное место жительства, — сообщил Бегун. — Если данное соглашение вступит в силу до 20 мая будущего года, то оно значительно упростит прибытие иностранных граждан на II Европейские игры, которые пройдут в Минске в июне 2019 года.

Напомним, работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России продолжается больше года. В итоге вопрос по пересечению внутренней границы гражданами третьих стран остается нерешенным. Заявления о скором подписании соглашения ( до конца 2017 года , весной 2018 года ) пока остались нереализованными.

Обострение проблемы взаимного признания виз произошло из-за введения, а потом и расширения Минском безвизового режима для граждан многих стран. В феврале 2017 года стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону. С 15 мая того же года все белорусские рейсы в российских аэропортах перевели в международные терминалы. Как выражался президент, между Беларусью и Россией появилась «самая странная граница в Европе» .

Недавно стало известно, что Россия хочет установить международный пункт пропуска на границе с Беларусью в Смоленской области.