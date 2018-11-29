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Победили в конкурсе

30.11.2018 — Новости Общества | Единство  
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На конкурс было получено 17 заявок от учреждений образования из всех областей Беларуси: Брестская область (4 заявки), Витебская область (4 заявки), Гомельская область (3 заявки), Гродненская область (2 заявки), Минская область (3 заявки), Могилевская область (1 заявка). По результатам оценки заявок конкурсной комиссией определены шесть потенциальных победителей – учреждений образования, на базе которых будут созданы региональные вспомогательные ресурсные центры по «зеленым школам» (по одному региональному вспомогательному ресурсному центру в каждой области Республики Беларусь).

В Минской области региональный вспомогательный ресурсный центр по «зеленым школам» будет действовать на базе Государственного учреждения дополнительного образования «Борисовский центр экологии и туризма».

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и направлен на эффективное и инклюзивное управление окружающей средой на местном уровне, мониторинг экологических рисков, обмен экологической информацией, в частности, в области качества атмосферного воздуха.

http://www.rooborisov.by/

 
 
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В рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне» среди учреждений...
 
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