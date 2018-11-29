1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия. К этой дате в городской специализированной библиотеке № 5 оформлена выставка-предупреждение «СПИД – грозное предупреждение человечеству», раскрывающая пагубное влияние наркотических средств, курительных смесей на организм подростков. На экспозиции представлены книги и информационные материалы об истории заболевания, об опасных последствиях этого заболевания, о путях передачи вируса, синдромах и группах риска, о лечении и профилактике ВИЧ-инфекции.

Цель выставки: помочь молодому поколению не ступить на ту опасную тропу, где его подстерегают вредные привычки и те негативные последствия, которые они влекут за собой.

Приглашаем посетить нашу выставку, которая продлится до 5 декабря.