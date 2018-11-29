Прошёл День открытых дверей

Будущим абитуриентам и их родителям была предоставлена информация об итогах приемной компании 2018 года.

Кроме официальной части, перед абитуриентами выступила агитбригада колледжа, представили свою работу лучшие волонтеры колледжа. Всем ребятам была представлена возможность попробовать себя в роли учащегося учреждения образования «Борисовский государственный медицинский колледж» при проведении мастер-классов. По отзывам абитуриентов, они получили массу позитивных эмоций. Всех желающих обеспечили информационными материалами.

Делайте свой выбор вместе с учреждением образования «Борисовский государственный медицинский колледж» и воплощайте мечты в реальность!