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Профессиональную дату отмечают страховые работники
30.11.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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По итогам одиннадцати месяцев Майя Мумладзе оформила 1023 договора добровольных видов страхования, помимо этого 130 обязательных – автотранспортной ответственности. Секрет её успеха прост — она уверена, что её профессия нужна людям и помогает выстоять в трудных жизненных ситуациях.
Далее читайте в «ДП».
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> По итогам одиннадцати месяцев Майя Мумладзе оформила 1023 договора добровольных видов страхования, помимо этого 130 обязательных – автотранспортной...
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