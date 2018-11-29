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Профессиональную дату отмечают страховые работники

30.11.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Профессиональную дату отмечают страховые работники

По итогам одиннадцати месяцев Майя Мумладзе оформила 1023 договора добровольных видов страхования, помимо этого 130 обязательных – автотранспортной ответственности. Секрет её успеха прост — она уверена, что её профессия нужна людям и помогает выстоять в трудных жизненных ситуациях.

Далее читайте в «ДП».

 
 
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>   По итогам одиннадцати месяцев Майя Мумладзе оформила 1023 договора добровольных видов страхования, помимо этого 130 обязательных – автотранспортной...
 
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