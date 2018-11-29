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От вознаграждения отказалась. Кондуктор в Витебске нашла пенсионера и вернула ему потерянный кошелек

30.11.2018 14:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Пожилой витеблянин утром 17 ноября ехал на автобусе № 12 на дачу в Улановичи. Нечаянно обронил кошелек практически со всей своей пенсией. Его нашла в салоне кондуктор Любовь Алексеева. Женщина установила адрес, где живет владелец кошелька, и отправилась туда после рабочей смены. Пенсионер и его жена были в приятном шоке, что деньги вернули.


Любовь Алексеева

Кондуктор автобусного парка № 1 ОАО «Витебскоблавтотранс» Любовь Алексеева рассказала TUT.BY, как все было.

— Кошелек мне пришлось открыть: чтобы найти что-то, что укажет на координаты хозяина. Деньги я не считала, видела только, что лежали купюры. Позже, когда уже отдала находку, мне сказали, что там было 400 с лишним рублей — практически вся пенсия мужчины. Еще там были некоторые документы, банковская карточка. Но, к счастью, в кошельке находилась квитанция — полугодовая подписка на журнал. А в ней указан домашний адрес.

После рабочей смены кондуктор отправилась по этому адресу.

— Дверь мне открыла жена этого мужчины. У нее было шоковое состояние от моей новости. Она сразу позвонила мужу. Спрашивает: «Где твой кошелек?» А он говорит: «У меня чуть инфаркт не случился, когда недавно, уже вечером, собираясь домой с дачи, заметил, что его нет».

Жена пенсионера предлагала кондуктору денежное вознаграждение и «еще что-нибудь», но та ничего не взяла.

— Зачем? Людям — уже под 80 лет, живут на пенсию, — рассуждает работница автопарка.

В своем поступке Любовь Эдуардовна не видит ничего необычного:

— Это чисто по-человечески!

Любовь Алексеева работает в автобусном парке 16 лет. Найти потерянный кошелек с деньгами довелось впервые. По ее наблюдению, чаще всего в общественном транспорте забывают зонтики и мобильники.

— Мобильные телефоны вернуть легче всего: человек звонит на свой номер, и остается только договориться о месте и времени встречи, чтобы отдать находку. Школьники, бывает, забывают какие-то папки, сменную обувь, собранные мамой обеды. Иногда оставляют и документы. Недавно был случай: мужчина потерял водительские права. Ехал и горевал: «Что делать, где искать, не могу из-за этого устроиться на работу». Я посоветовала: «Попробуйте позвонить в диспетчерскую автопарка, может, нашел кондуктор». Через пару дней встречаю его в автобусе снова, благодарит: «Спасибо вам огромное, нашел я свои права!».

 
 
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"Деньги я не считала, видела только, что лежали купюры. Позже, когда уже отдала находку, мне сказали, что там было 400 с лишним рублей - практически вся пенсия мужчины".
 
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