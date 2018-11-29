Снег и до -16°С ожидается в Беларуси 1 декабря

Снег, гололедица и до 16 градусов мороза ожидается в Беларуси 1 декабря, будет облачно, ночью с прояснениями, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Ночью по юго-востоку, утром и днем на большей части территории страны пройдет снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, при прояснениях — минус 14-16. Днем будет 3-9 градусов ниже нуля.

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