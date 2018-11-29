ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет

30.11.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Юбилейную дату со дня образования отмечает самая массовая общественная организация региона. Сегодня профсоюзное движение Гродненской области объединяет порядка 400 тысяч трудящихся. Это представители различных профессий и сфер деятельности: промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, торговля, культура, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и многие другие. 
 
 
 
С момента создания регионального профцентра численность работающих людей, объединенных профсоюзным движением, увеличилась в 9 раз, втрое возросло количество первичных профсоюзных организаций принеманского края. 
 
– Наша задача – дойти до каждого работника, отстоять его законные права и интересы, вместе с нанимателем создать ему комфортные и безопасные условия для труда, – отмечает председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский.  
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
Сегодня Гродненское областное объединение профсоюзов – это 16 областных отраслевых организаций, 17 районных и 1 городское объединения, более 2300 первичных профсоюзных организаций.
 
Акценты на юридической работе
Заработная плата, отпускные и командировочные, выплата окончательного расчета при увольнении, соблюдение режима труда и отдыха, контрактная  форма найма – эти и многие другие вопросы чаще всего интересуют людей. С ними они приходят к профсоюзным юристам. 
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
– Конечно же, трудовые конфликты и споры, которые порой возникают в коллективах, мы пытаемся решать мирно, посредством переговоров с нанимателями, но, если не получается, приходится защищать наших членов профсоюза в суде, – рассказывает председатель областного профцентра.  
 
Так, с помощью профсоюзов в прошлом году работникам возвращено незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм в размере более 400 тысяч рублей. По просьбам трудящихся составлено 78 исковых требований. В 27 случаях профсоюзные юристы представляли интересы людей в суде.
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
Новое направление работы – правовые приемы граждан, которые проводятся во всех районных центрах Гродненской области каждый последний четверг месяца. 
 
– С ноября такие приемы мы проводим не только на базе городов и крупных предприятий региона, но и в сельских населенных пунктах и агрогородках. Кроме того, свои вопросы правовому инспектору профсоюзов  можно задать онлайн, не выходя из дома. Для этого на нашем портале работает специальный интернет-сервис, – рассказывает Андрей Кардаш, заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов.
 
Нередко за помощью обращаются и те работники, которые не состоят в профсоюзе. Так, подобный случай недавно произошел в Зельве, где без работы и заработной платы остались 10 человек. В настоящий момент идет судебный процесс, активное участие в котором принимают профсоюзные юристы. Подобная ситуация случилась и в Лиде, там от действий нанимателя пострадали медицинские работники частной организации, в которой не было профсоюза. Тем не менее в ходе судебного разбирательства удалось отстоять интересы трудящихся.   
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
Добиться «нулевого травматизма»
Борьба за безопасность труда остается главной задачей профсоюзов. Каждый год во время мониторингов и рейдов технические инспекторы профсоюзов проверяют сотни организаций области.
 
– Наша техническая инспекция – это своеобразный помощник для трудовых коллективов. Мы выявляем нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья работников, выдаем рекомендации по их устранению, а также разъясняем, как не допустить производственного травматизма, – объясняет технический инспектор труда областного объединения Дмитрий Горовенко.
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
В центре внимания специалистов – обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты, организация безопасного выполнения работ с повышенной опасностью, создание на предприятиях надлежащих санитарно-бытовых условий, в том числе условий для питания работников, соблюдение температурного режима на рабочих местах, особенно в период высоких и низких температур.
 
Важная роль отводится социальной защите в случае получения травм или гибели работника на производстве. Как рассказал Дмитрий Горовенко, профсоюзами осуществляется контроль за выполнением обязательств коллективных договоров и соглашений в части своевременного назначения и выплаты нанимателями единовременной материальной помощи пострадавшим на рабочем месте. Так, по итогам прошлого года семьям погибших на производстве и работникам, утратившим трудоспособность в результате  несчастных случаев и профессиональных заболеваний, начислено единовременной материальной помощи на сумму более 630 тысяч рублей.
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
«Подушка безопасности» для работников
В Гродненской области заключено более 2 тысяч коллективных договоров. Не зря этот документ называют «местной конституцией», ведь колдоговор – это как «подушка безопасности», он учитывает интересы всех: как сотрудников, так и работодателя. Главным плюсом этого локального нормативно-правового акта является то, что он дает возможность улучшить по сравнению с требованиями законодательства о труде положение работников. К примеру, в нем могут быть прописаны различные дополнительные льготы и гарантии работникам: материальная помощь, надбавки,  доплаты, премии и многое другое. 
 
– Особое внимание – вновь созданным первичным профсоюзным организациям. За последние годы в регионе их создано более 350, в основном в частном секторе экономики. Именно в этих трудовых коллективах еще предстоит разработать и впервые заключить коллективные договоры, – отмечает Андрей Кардаш. 
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
Под тройной защитой
Целый спектр различных норм и обязательств, касающихся трудовых отношений и защиты людей содержит и областное трехстороннее соглашение между Гродненским областным исполнительным комитетом, областным объединением профсоюзов и союзом нанимателей на 2018-2021 годы. 
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
Этот документ значительно расширяет нормы и обязательства, закрепленные в  трудовом законодательстве. Как отмечают социальные партнеры, он содействует занятости и развитию рынка труда, является дополнительным инструментом для дальнейшего развития не только отдельных организаций, но и области в целом.
 
От культуры до физкультуры
Традиционно профсоюзы принимают активное участие в развитии массовой физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни среди трудящихся, внутреннего туризма и отдыха. Регулярно проводятся спортивные соревнования, туристические слеты, различные культурно-массовые мероприятия, конкурсы профессионального мастерства и творческих талантов трудовых коллективов.
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
Под эгидой профсоюзов в регионе работают 14 детско-юношеских спортивных школ профсоюзов, в которых занимается более 6 тысяч ребят, 10 лучших юных спортсменов получают профсоюзные стипендии. 
Рады гостям и в местной профсоюзной здравнице – санатории «Неман-72», а также у профсоюзного туроператора «Гроднотурист».
 
Дети – молодежь – ветераны
Серьезное внимание – работе  с молодежью. И это неслучайно, ведь профсоюзным движением охвачено более 92 тысяч работающей молодежи, из них около 26 тысяч – студенты и учащиеся. 
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
Под патронажем профсоюзов находятся дома ребенка, детские интернатские учреж¬дения и социальные приюты, центры реабилитации, дети из многодетных, неполных и малообеспе¬ченных семей. Круглый год для детишек проводится благотворительная акция «Профсоюзы – детям».
 
Профсоюзные организации области также оказывают помощь ветеранам войны и труда, включая и материальную поддержку, активно взаимодействуют с ветеранскими организациями.
 
Особенное место для Гродненского областного объединения профсоюзов – мемориальный комплекс «Шауличи» Волковысского района. Объект исторического наследия был восстановлен при самом активном участии Федерации профсоюзов Беларуси, профсоюзных работников и активистов.
 
Человеку труда – поддержка и защита. Гродненскому областному объединению профсоюзов 70 лет
 
– Это всего лишь основные и самые значимые направления нашей деятельности. В целом работа профсоюзов многогранна и ее нельзя недооценивать, ведь мы затрагиваем все аспекты деятельности трудовых коллективов, – резюмирует председатель областного профцентра Ромуальд Юровский. – Нельзя не заметить и тот факт, что с каждым годом количество обращений граждан в профсоюз растет. И это связано в первую очередь с тем, что люди верят в профсоюз и видят в нем реальную пользу и защиту. 
 
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юбилейную дату со дня образования отмечает самая массовая общественная организация региона. Сегодня профсоюзное движение Гродненской области объединяет порядка...
 
Новости дня
Новости общества
 
Когда в Гродно и области заработают елочные базары и почем новогодние елки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика