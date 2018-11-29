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На территории Михеевского сельского Совета работает смотровая комиссия по обеспечению безопасных условий проживания граждан
30.11.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
На территории Михеевского сельского совета работает смотровая комиссия по обеспечению безопасных условий проживания граждан. Цель деятельности — проведение совместных обследований домовладений и квартир, своевременное указание на недостатки, создающие угрозу безопасности. В комиссию входят милиционеры, работники Центра социального обслуживания населения, медработники, сотрудники МЧС, к работе привлекаются социальные педагоги учреждений образования и др. Работу комиссии возглавляет председатель сельисполкома Виктор Жук.
На этой неделе комиссия побывала в деревнях Темный Лес, Коротышки, Гонтовля, Поташня, Ярыги, Крюковщина и Городецк. Посещались дома граждан группы риска. В нее входят многодетные семьи, в том числе семьи, воспитывающие несовершеннолетних, и находящиеся в социально опасном положении, одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды.
Частыми нарушениями по-прежнему остаются проблемы с неправильной прокладкой электропроводки, ненадлежащего состояния отопительной системы, а кое-где и вовсе нет необходимых санитарных условий. Инспектор Дрибинского РОЧС Владимир Атрахименок проверил состояние печей, электропроводки и электропробок в счетчиках, обратил внимание: устранены ли недостатки, обнаруженные во время прежних проверок. Зачастую сельчане соглашаются со всеми замечаниями относительно нарушений правил пожарной безопасности, однако исправлять положение не спешат. А это в усугубляет ситуацию с пожарами в деревнях.
Максим ТЕТЕРИН
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На территории Михеевского сельского Совета работает смотровая комиссия по обеспечению безопасных условий проживания граждан
На территории Михеевского сельского совета работает смотровая комиссия по обеспечению безопасных условий проживания граждан. Цель деятельности — проведение...
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