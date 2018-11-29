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Почему не топят
30.11.2018 — Новости Общества | Лоевский край
По роду своей деятельности при проведении профилактической работы по безопасной эксплуатации тепло и электроустановок и посещая квартиры при работе в смотровых комиссиях иногда встречаются такие вопросы: почему не топят; почему у соседей теплее, а иногда, почему так жарко-газ не экономят куда смотрят и другие не менее загадочные с их стороны. Проведя анализ того что уже не первый год весь Лоев отапливается в результате модернизации тепловых сетей и самой «центральной котельной» только от «центральной котельной» на которую переключены потребители ранее работавших восьми котельных, часть вопросов что в другой котельной топят лучше, отпадает. Проводя мониторинги центральной котельной и тепловых пунктов, работы регуляторов видно что заданный температурный график котельная выдает, оборудование работает без перебоев. Необходимо искать причину поближе к себе, а зачастую и зависящую от себя или своего соседа, и от того как мы эксплуатируем систему отопления, и знаем ли о последствиях своих действий. Так надо знать, что система отопления представляет собой единую инженерную систему, работоспособность которой зависит от всех отопительных приборов, включая приборы, которые установлены в квартирах, и являются основным инструментом, позволяющим создавать и поддерживать тепловые комфортные условия в зданиях, помещениях и квартирах. Вся система отопления дома рассчитана на определенную отапливаемую площадь, которая заложена в проекте, от этого зависит количество теплоносителя, подаваемого в дом, а значит и температура в каждой квартире (не ниже +18°С). Проведение изменений в системе отопления требует согласование и внесение изменения в проект.
ВАЖНО ЗНАТЬ: самовольное подключение приемников тепловой энергии, а также прокладка и подключение трубопроводов, не предусмотренных утвержденными проектами теплоснабжения, без допуска органов государственного энергетического надзора, влекут ответственность но статьям 20.10 и 20.11 КоЛП.
Самостоятельная регулировка теплоотдачи нагревательного прибора может производиться потребителем только способом и в порядке, предусмотренным инструкцией по эксплуатации предприятия-изготовителя прибора. Регулировка других параметров системы отопления должна осуществляться подготовленным персоналом эксплуатирующей или обслуживающей организации. Необходимо беспрепятственно обеспечивать доступ представителям обслуживающей организации на техэтажи и в подвальные помещения для выполнения должностных обязанностей (детальный осмотр системы отопления, разводящих трубопроводов, запорной арматуры на стояках И др.)
Для создания комфортных условий рекомендуется:
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По роду своей деятельности при проведении профилактической работы по безопасной эксплуатации тепло и электроустановок и посещая квартиры при работе в смотровых...
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