По роду своей деятельности при проведении профилактической работы по безопасной эксплуатации тепло и электроустановок и посещая квартиры при работе в смотровых комиссиях иногда встречаются такие вопросы: почему не топят; почему у соседей теплее, а иногда, почему так жарко-газ не экономят куда смотрят и другие не менее загадочные с их стороны. Проведя анализ того что уже не первый год весь Лоев отапливается в результате модернизации тепловых сетей и самой «центральной котельной» только от «центральной котельной» на которую переключены потребители ранее работавших восьми котельных, часть вопросов что в другой котельной топят лучше, отпадает. Проводя мониторинги центральной котельной и тепловых пунктов, работы регуляторов видно что заданный температурный график котельная выдает, оборудование работает без перебоев. Необходимо искать причину поближе к себе, а зачастую и зависящую от себя или своего соседа, и от того как мы эксплуатируем систему отопления, и знаем ли о последствиях своих действий. Так надо знать, что система отопления представляет собой единую инженерную систему, работоспособность которой зависит от всех отопительных приборов, включая приборы, которые установлены в квартирах, и являются основным инструментом, позволяющим создавать и поддерживать тепловые комфортные условия в зданиях, помещениях и квартирах. Вся система отопления дома рассчитана на определенную отапливаемую площадь, которая заложена в проекте, от этого зависит количество теплоносителя, подаваемого в дом, а значит и температура в каждой квартире (не ниже +18°С). Проведение изменений в системе отопления требует согласование и внесение изменения в проект.

При эксплуатации систем отопления запрещается самовольно менять нагревательные приборы, место расположения и способ их подключения, устанавливать дополнительные краны и вентиля в систему отопления. При необходимости данные работы проводятся специализированной организацией после разработки проектной документации на данные виды работ. Следует помнить, что замена радиаторов и конвекторов должна быть предварительно согласована с организацией, в чьем ведении находятся инженерные системы жилого дома (Жилищный кодекс Республики Беларусь, Ст. 17, 19). При замене радиатора или конвектора нужно учесть много факторов, а также правильно рассчитать требуемую мощность прибора. Сделать это могут только специалисты. Неконтролируемая замена приводит подчас к изменению гидравлического режима системы отопления, нарушению температурного режима внутри помещений.

ВАЖНО ЗНАТЬ: самовольное подключение приемников тепловой энергии, а также прокладка и подключение трубопроводов, не предусмотренных утвержденными проектами теплоснабжения, без допуска органов государственного энергетического надзора, влекут ответственность но статьям 20.10 и 20.11 КоЛП.

Самостоятельная регулировка теплоотдачи нагревательного прибора может производиться потребителем только способом и в порядке, предусмотренным инструкцией по эксплуатации предприятия-изготовителя прибора. Регулировка других параметров системы отопления должна осуществляться подготовленным персоналом эксплуатирующей или обслуживающей организации. Необходимо беспрепятственно обеспечивать доступ представителям обслуживающей организации на техэтажи и в подвальные помещения для выполнения должностных обязанностей (детальный осмотр системы отопления, разводящих трубопроводов, запорной арматуры на стояках И др.)

Для создания комфортных условий рекомендуется:

-Не перекрывать приборы отопления широкими подоконниками, не закрывать радиаторы мебелью, шторами, элементами отделки помещения, т.к. это снижает приток тепла в помещение, приводит к затруднению конвекции горячего воздуха от прибора отопления и способствует повышению влажности. К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ.

-Регулировать температуру радиатора с помощью термостатических вентилей или других приборов, применяемых для этой цели.

-Использовать быстрое проветривание, которое является наиболее экономным. При этом следует полностью закрыть термостаты на радиаторах и открыть окна.

-Чистите радиаторы от пыли, чтобы не снижать их теплоотдачу. Следует помнить, что размещение на нагревательном приборе одежды или других предметов снижает эффективность его работы.

-Утепляйте старые окна и двери или заменяйте их на новые с теплозащитными свойствами, что одновременно снизит и шум, проникающий в помещение.

-Не нарушайте теплоизоляцию общих трубопроводов в подвальных помещениях.

Вывод из всего вышеизложенного: чтобы иметь стабильное и качественное отопление в доме, необходимо исключить работы, связанные с вмешательством в систему теплоснабжения, или выполнять по проекту, согласованному с энергоснабжающей организацией. Любое самовольное вмешательство в систему теплоснабжения может лишить комфортных условий не только самого жильца-нарушителя, но и рядом живущих с ним соседей.

Государственный инспектор

Лоевской Энергоинспекции В. И. Козловский.