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На бывшего директора «Оршаагропроммаш» завели дело за подозрительную сделку

30.11.2018 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывшего директора ОАО «Оршаагропроммаш» подозревают в превышении полномочий при заключении сделки. А именно, что цена была завышена в 10 раз, сообщил официальный представитель Управления ДФР КГК по Витебской области Андрей Лемнев.

Согласно материалам дела, экс-директор без экономического обоснования и нарушая бизнес-план в 2016 году заключил договор на выполнение опытно-конструкторских работ для производства опрыскивателей на тракторы.

Договор был заключен с предприятием, которое вместе с ОАО «Оршаагропроммаш» входит в один холдинг. Стоимость сделки составила почти 550 тысяч долларов.

Цена, как выяснили проверяющие, была завышена почти в 10 раз. Уже на момент сделки вся документация была готова, оценивалась в 46 тысяч долларов и продавалась.

«Поставщик продукции, в целях сокрытия многократного завышения посреднической наценки, приобрел документацию через свою аффилированную посредническую структуру, которая фактически приобрела документацию за 46 тысяч долларов, и в тот же день перепродала ее участнику холдинга за 400 тысяч, который, в свою очередь, продал ее ОАО „Оршаагропроммаш“ за 448 тысяч», — рассказал Андрей Лемнев.

Кроме того, бывший директор ОАО заключил сделку единолично, без согласия общего собрания акционеров. В последующем другие работники отказались визировать договор.

Документацию так и не использовали для запуска продукции в серийное производство. И хотя это было условием оплаты, в 2018 году по указанию бывшего директора были перечислены около 100 тысяч долларов.

Впоследствии вмешался КГК. Договор расторгли, документацию вернули посреднику. Часть денег удалось возвратить ОАО.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 426 Уголовного кодекса, за это грозит наказание от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
 
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Подозревают, что цена договора была завышена в 10 раз.
 
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