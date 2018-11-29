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"Остался один халат на двоих". Пожар уничтожил экопоселение под Полоцком, хозяева просят о помощи

30.11.2018 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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У Ратмира Новикова и его жены Эльги, живущих в экопоселении «Гнездо ветров» под Полоцком, сгорел дотла дом. Супруги потеряли не только жилье, но и все вещи, документы, деньги, технику. «Всего 20 минут — и вполне себе обеспеченный и самодостаточный человек становится бездомным погорельцем…» — пишет Ратмир Новиков на своей странице в соцсети. Пара просит о помощи.


Ратмир и Эльга. Фото: личная страница Ратмира Новикова во «ВКонтакте»

Пожар случился в ночь с понедельника на вторник. Причины пока не известны, но, как предполагает хозяин, это «скорее всего, проводка».

«Я проснулся в три часа ночи от дыма и писка пожарного извещателя, выбежал на улицу, увидел, что веранда полыхает, разбудил Эльгу и сказал звонить в МЧС. Мы попытались потушить огонь, но огнетушитель очень быстро закончился, а воду из колодца невозможно было подключить, так как вырубило электричество. Попробовал хотя бы что-то спасти, разбил молотком окно с другой стороны дома и залез внутрь, но по дороге сильно распорол бедро стеклом и к тому же не смог дышать внутри, так что пришлось срочно вылазить. В итоге из всех вещей у нас остался только один домашний халат на двоих, в котором меня и увезли на скорой зашивать ногу», — описывает события Ратмир Новиков.

В огне погибло все, что экопоселенцы создали за 6 лет. Но животные, которых держат супруги, спаслись: «К счастью, лошади сами выбежали из конюшни, точно выжили еще пес Дракон и две кошки (Леська и Скади)». Однако двух кошек пока не нашли.

Ратмир и Эльга пока живут у соседки, с одеждой и едой помогли родственники и неравнодушные люди.

Но срочно нужно решать вопрос с жильем для себя и зимним укрытием для лошадей, считает хозяин. И пишет, что им «очень нужна мужская помощь с разгребанием завалов, оставшихся от сгоревшего дома».

По этой ссылке — табличка, в которой указана помощь, в которой нуждаются Ратмир и Эльга. Здесь — беседа для обсуждения конкретных вопросов.

 
 
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«Всего 20 минут - и вполне себе обеспеченный и самодостаточный человек становится бездомным погорельцем…» - пишет Ратмир Новиков.
 
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