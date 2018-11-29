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Госпогранкомитет Беларуси не отмечает массовых непропусков россиян в Украину на наземной границе

30.11.2018 15:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Украина запретила въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. TUT.BY выяснял, с какого именно дня действует запрет и фиксируют ли уже возвращенных россиян на белорусско-украинской границе.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Эти ограничения вводятся с сегодняшнего дня и будут действовать месяц, до конца военного положения в Украине, 26 декабря. Уже сегодня российские мужчины указанного возраста не имеют возможности въезжать в Украину, если не едут с гуманитарными целями. Гуманитарные цели — это похороны или болезнь кого-то из родственников, при предоставлении документов, которые подтверждают цель такой поездки, — уточнили TUT.BY в посольстве Украины в Беларуси. — Ограничения действуют по всей границе Украины, не только в тех областях, где военное положение.

Запрет на въезд в Украину мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет с российскими паспортами действует как на наземных пунктах пропуска, так и в аэропортах.

— По состоянию на 14 часов мы по-прежнему не фиксировали групповых непропусков граждан Российской Федерации в Украину ни на одном из пунктов пропуска на участке границы с этой страной, рассказал TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

По-прежнему есть статистика только по россиянам, летевшим транзитом через Беларусь в аэропорты Украины.

— За минувшие сутки, на 10 часов сегодняшнего утра, по воздуху в минский аэропорт вернулись 50 россиян: 41 — из Киева, 3 — из Запорожья, 2 — из Одессы, 4 — из Харькова. Всего с начала недели 144 человека.

Напомним, что проблема с непропуском россиян-транзитников, путешествующих в Украину авиалиниями, наблюдается уже несколько дней.

В белорусском Госпогранкомитете добавляют:

— Мы просим россиян учитывать информацию, которую сейчас артикулируют должностные лица украинской стороны. Но, с одной стороны, нам пока не поступало от украинских коллег официальной информации об изменении порядка пересечения границы гражданами какой-либо страны, с другой, мы не фиксируем массовых возвратов. Если мы увидим, что ситуация изменится, мы сделаем соответствующие рекомендации для граждан Российской Федерации.

Антон Бычковский добавляет:

— Если граждане Российской Федерации (о которых сказано в ограничении. — Прим. TUT.BY) будут иметь все необходимые документы, действительные для пересечения госграницы Республики Беларусь, мы их выпускать в сторону Украины будем. А вот будут ли их пропускать наши коллеги или нет — это внутреннее дело Украины.

Была информация, что за минувшие сутки восьмерым белорусам отказали во въезде в Черниговскую область Украины, это журналисту «Радыё Свабода» подтвердила погранслужба соседней страны.

— Факты непропуска граждан Республики Беларусь в Украину имеют место, однако они не носят какой-то массовый характер, — отмечает представитель белорусского Госпогранкомитета. —  Такие факты, как и с иностранными гражданами, — нормальное явление, если они не носят массовый характер, — отметил Антон Бычковский.

 
 
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С сегодняшнего дня Украина запретила въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
 
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