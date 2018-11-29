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Домашнее насилие не должно быть частью вашей жизни

30.11.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Насилие – это всегда преступление. Можно придумывать массу отговорок и оправданий, ждать улучшений и чуда, но это не решает проблему. Насилие в семье или отношениях – это умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи или партнера по отношению к другому, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и психические страдания. Одним из способов защиты и оказания помощи, предусмотренным нашим законодательством, является ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ О ПЕРЕДАЧЕ СВЕДЕНИЙ В УТЦСОН «ТЁПЛЫЙ ДОМ».

Домашнее насилие не должно быть частью вашей жизни
Вам предлагают подписать этот документ, если вы столкнулись с проблемой насилия в семье.

Выявление насилия в семье психологом УТЦСОН происходит как при первичном обращении за помощью, так и на любом этапе обслуживания семьи. Информация о лице, пострадавшем от насилия в семье, может поступить в УТЦСОН из следующих источников:

  • от самого лица при самостоятельном обращении в УТЦСОН за помощью, в том числе по направлению с телефона доверия, учреждений здравоохранения, учреждений образования, органов внутренних дел;
  • от учреждений здравоохранения и образования, органов внутренних дел в виде подписанного информированного согласия о передаче сведений в УТЦСОН.

Насилие в семье можно остановить. Информированное согласие о передаче сведений в УТЦСОН является необходимым условием оказания помощи и поддержки: как правовой, так и психологической.

В информированном согласии пострадавший(ая) от насилия в семье указывает свои данные, соглашаясь на сопровождение специалистом УТЦСОН. Специалист связывается с человеком, подписавшим информированное согласие, приглашает его в УТЦСОН на первичную беседу, консультацию.

Психолог предоставляет полную информацию по насилию в семье, рассказывает о его причинах и последствиях, о цикличности насилия и его прогрессирующем характере, особенностях личности и поведения агрессора. Рассматривает также конкретную жизненную ситуацию, предлагает пути решения проблемы, план безопасности и психологическую помощь.

Пострадавший(ая) от домашнего насилия имеет право отказаться от услуг центра на любом этапе. Отказ не повлияет на обслуживание в других учреждениях района, города и на выплату льгот и пособий.

Все услуги УТЦСОН по данному направлению бесплатны.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ПРИЗНАТЬСЯ САМОМУ СЕБЕ, ЧТО ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ.

Ольга ГЛИНСКАЯ, психолог отделения социальной адаптации и реабилитации УТЦСОН «Тёплый дом».

 
 
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Насилие – это всегда преступление. Можно придумывать массу отговорок и оправданий, ждать улучшений и чуда, но это не решает проблему. Насилие в семье или...
 
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