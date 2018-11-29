В Гродно проходит 10-й областной фестиваль творчества молодых инвалидов

Он посвящен Году малой родины и под девизом «Когда мы вместе - мы сильнее!» собрал рекордное число участников - более 200 человек со всех районов Принеманья. Эти ребята посещают отделения дневного пребывания для инвалидов при ТЦСОН и создают своими руками уникальные вещи. Свое творчество привезли на фестиваль и воспитанники Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития Щучинского района.

Каждый район представил картину в уникальной технике: лоскутная или мозаичная, соломка, ткань, кожа или пэчворк. Все они отражают изюминку родного края. Слонимские ребята изобразили Жировичский монастырь, зельвенские - известное Зельвенское водохранилище, кореличские - Мирский замок. На картине ребят из Ивьевского района видно, что на их территории мирно соседствуют четыре религии.

- Люди с ограниченными возможностями сильны духом, своими делами и успехами. Они доказали, что ни в чем не уступают здоровым людям, а в определенным сферах достигают таких высот, которые порой не по силам здоровым. На Гродненщине работает 20 отделений дневного пребывания для инвалидов в 19 территориальных центрах социального обслуживания, их посещает 950 человек. Важно, чтобы каждый, независимо от состояния здоровья, имел возможность быть полноправным членом общества, получать знания и профессиональные навыки, заниматься физкультурой, спортом. Выставки, фестивали - один из шансов проявить свои таланты, - приветствовала участников заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Ольга Седельник.





Впервые фестиваль творчества молодых инвалидов принял в 2009 году Ошмянский район, тогда участвовали 7 районов. Второй прошел на Новогрудской земле и уже с участием 15 районов. В разные годы творческое событие принимали Лидский, Волковысский, Слонимский, Щучинский, Мостовский, Дятловский и Октябрьский районы. И с каждым годом рос круг участников.





Кроме выставки, в рамках фестиваля молодые инвалиды выйдут на сцену с творческими номерами: будут петь, танцевать, проявлять свои актерские данные. Организаторы обещали отметить участников дипломами и подарками.

В подготовке и проведении фестиваля участвуют областные отделения «Белорусского Фонда Мира», ОО «Белая Русь», «Белорусского союза женщин», Белорусского Красного Креста, «Белорусского детского фонда» и многие другие.



