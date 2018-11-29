ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будьте оптимистами!

30.11.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Будьте оптимистами!

При встрече с Клавдией Силицкой сразу договорились, что о возрасте и прочих человеческих болячках не может быть и речи. Да и в этом необходимости такой не было.  Интеллигентная, элегантно-красивая, приветливая, удивительным образом располагающая к себе женщина, с которой можно вести беседы на разные темы.

— Я оптимистка, не умею на жизнь жаловаться, — начала разговор Клавдия Ефимовна. — Да и как можно быть чем-то недовольным, когда меня не забывают и приглашают на разные  мероприятия.  С удовольствием участвую в экскурсиях на городские предприятия, в организации. Буквально на днях познакомились с работой одного из банков, а перед этим посетили сельхозтехнику, пожарную часть. С подругами-волонтерами убираем места захоронений ветеранов войны и труда, чьи могилы по разным причинам остались без присмотра. Очень люблю бывать в клубе «Кому за 50». Приняла участие в конкурсе «Супербабушка» и, кажется, показала себя неплохо. Страшно волновалась, конечно. И голос пропадал, коленки дрожали, ноги подкашивались…

— Это чувство свойственно всем творческим людям, а Вы как раз к ним и относитесь.

— Наверное. Очень люблю танцевать. Если надо, могу и «Цыганочку» исполнить. Вообще, под любую музыку могу сымпровизировать танцевальный номер. Я ведь с детства мечтала о танцах. Но, так уж получилось, выбрала педагогическую стезю. Учителем начальных классов проработала в бывшей Вороновской школе-интернате 35 лет. Пела в хоре, в Гродно выступали.

— Словом, Клавдия Ефимовна, хотя теперь и живете одна, но скучать не доводится?

— Некогда, да и не в моем характере предаваться грусти. Лозунг мой — не унывать, быть бодрой, жизнерадостной, веселой и любить жизнь. Ко мне приходит много подруг, да и сама не засиживаюсь дома. Это же советую делать своим ровесницам и ровесникам.

Сын и дочь очень заботятся обо мне.  Живут в Москве, но постоянно звонят, поздравляют с праздниками, приезжают, помогают посадить огород. Вот скоро снова должны навестить. Еще я счастливая бабушка и прабабушка.

— Дети зовут в Белокаменную?

— Все время. Не хочу. Хотя родом из-под города Орехово-Зуево, но сердцем я здесь, в Вороново. С мужем познакомились во время учебы в Пинске и приехали сюда учительствовать в 1961 году. Горжусь, что у меня две родины — Беларусь и Россия.

— Чтобы так хорошо выглядеть, у Вас, наверно, есть какие-то особые секреты?

— Нет никаких секретов. Встаю в 7 утра, делаю упражнения для сосудов, потом общую зарядку, расслабляюсь и читаю молитвы. Ложусь спать обычно около полуночи, но для сна иногда даже достаточно  5-6 часов. Не ленюсь совершать с подругами пешие прогулки, позаниматься на тренажерах, да и по стадиону совершить медленную пробежку. Мало употребляю мяса, в основном фрукты и овощи, а еще люблю остренькое — хрен, горчицу, чеснок. Как видите, все скромно, но очень полезно. Я довольна своей жизнью и еще раз повторюсь: не унывайте, если куда-то зовут — идите, будьте с людьми и живите в добре и согласии с окружающими.

— Спасибо, Клавдия Ефимовна, за этот мудрый урок любви к жизни, всех Вам земных благ.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При встрече с Клавдией Силицкой сразу договорились, что о возрасте и прочих человеческих болячках не может быть и речи. Да и в этом необходимости такой не было. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Домашнее насилие не должно быть частью вашей жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика