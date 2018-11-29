Будьте оптимистами!





При встрече с Клавдией Силицкой сразу договорились, что о возрасте и прочих человеческих болячках не может быть и речи. Да и в этом необходимости такой не было. Интеллигентная, элегантно-красивая, приветливая, удивительным образом располагающая к себе женщина, с которой можно вести беседы на разные темы.

— Я оптимистка, не умею на жизнь жаловаться, — начала разговор Клавдия Ефимовна. — Да и как можно быть чем-то недовольным, когда меня не забывают и приглашают на разные мероприятия. С удовольствием участвую в экскурсиях на городские предприятия, в организации. Буквально на днях познакомились с работой одного из банков, а перед этим посетили сельхозтехнику, пожарную часть. С подругами-волонтерами убираем места захоронений ветеранов войны и труда, чьи могилы по разным причинам остались без присмотра. Очень люблю бывать в клубе «Кому за 50». Приняла участие в конкурсе «Супербабушка» и, кажется, показала себя неплохо. Страшно волновалась, конечно. И голос пропадал, коленки дрожали, ноги подкашивались…

— Это чувство свойственно всем творческим людям, а Вы как раз к ним и относитесь.

— Наверное. Очень люблю танцевать. Если надо, могу и «Цыганочку» исполнить. Вообще, под любую музыку могу сымпровизировать танцевальный номер. Я ведь с детства мечтала о танцах. Но, так уж получилось, выбрала педагогическую стезю. Учителем начальных классов проработала в бывшей Вороновской школе-интернате 35 лет. Пела в хоре, в Гродно выступали.

— Словом, Клавдия Ефимовна, хотя теперь и живете одна, но скучать не доводится?

— Некогда, да и не в моем характере предаваться грусти. Лозунг мой — не унывать, быть бодрой, жизнерадостной, веселой и любить жизнь. Ко мне приходит много подруг, да и сама не засиживаюсь дома. Это же советую делать своим ровесницам и ровесникам.

Сын и дочь очень заботятся обо мне. Живут в Москве, но постоянно звонят, поздравляют с праздниками, приезжают, помогают посадить огород. Вот скоро снова должны навестить. Еще я счастливая бабушка и прабабушка.

— Дети зовут в Белокаменную?

— Все время. Не хочу. Хотя родом из-под города Орехово-Зуево, но сердцем я здесь, в Вороново. С мужем познакомились во время учебы в Пинске и приехали сюда учительствовать в 1961 году. Горжусь, что у меня две родины — Беларусь и Россия.

— Чтобы так хорошо выглядеть, у Вас, наверно, есть какие-то особые секреты?

— Нет никаких секретов. Встаю в 7 утра, делаю упражнения для сосудов, потом общую зарядку, расслабляюсь и читаю молитвы. Ложусь спать обычно около полуночи, но для сна иногда даже достаточно 5-6 часов. Не ленюсь совершать с подругами пешие прогулки, позаниматься на тренажерах, да и по стадиону совершить медленную пробежку. Мало употребляю мяса, в основном фрукты и овощи, а еще люблю остренькое — хрен, горчицу, чеснок. Как видите, все скромно, но очень полезно. Я довольна своей жизнью и еще раз повторюсь: не унывайте, если куда-то зовут — идите, будьте с людьми и живите в добре и согласии с окружающими.

— Спасибо, Клавдия Ефимовна, за этот мудрый урок любви к жизни, всех Вам земных благ.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.