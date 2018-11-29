Похудеть к весне: покупаем мультиварку

Мультиварка подойдет тем, у кого мало времени для готовки. Нужно лишь нарезать продукты, сложить их в чашу мультиварки и выбрать подходящий режим. Когда блюдо будет готово, процесс остановится, и включится автоподогрев.

Мультиварка позволит дольше спать по утрам. Вечером положите в чашу все, что нужно для завтрака, и нажмите кнопку отложенного старта. Машина включится в установленное время и приготовит еду. Аппарат необходим людям, которые соблюдают диету. Они смогут приготовить полезные блюда на пару без масла и жира.

Рецепт супа-пюре из сельдерея

Для тех, кто хочет похудеть, диетологи рекомендуют есть больше овощей. Сельдерей – рекордсмен по наличию полезных веществ: в нем есть витамины В, С, Е, много железа и кальция.

При этом стебель сельдерея длиной 20 сантиметров содержит только 6 калорий, и если чаще его есть, то действительно можно похудеть. Расщепляется подкожный жир, из организма выходит лишняя жидкость.

Для супа-пюре нужны такие продукты:

Стебли сельдерея – 5-6 штук

Морковь – 1-2

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зубка

Сливочное масло – 50-60 гр

Плавленый сыр – 150 гр

Сливки – 1 стакан

Куриный бульон – 1 литр

Зелень и приправы (какие вы любите).

Оговоримся: каждая хозяйка может добавлять в этот суп то, что ей вздумается, это блюдо очень трудно испортить. Так, можно готовить его не на бульоне, а на воде. Овощи – пассеровать не на сливочном, а на оливковом масле. Разницы нет.

Процесс приготовления простой и быстрый. Варим бульон, куриное мясо перетираем на блендере. Овощи нарезаем, кладем в мультиварку и пассеруем на масле, заливаем бульоном так, чтобы закрыть все овощи. Ставим на режим «Тушение» на 20 минут.

Готовый суп перетираем на блендере и снова выливаем в мультиварку. Добавляем сливки и плавленый сыр, готовим еще 2-3 минуты, постоянно помешивая.

Суп-пюре готов, украшайте его зеленью! Он будет еще вкуснее, если к нему подать гренки с чесноком. Блюдо очень сытное, после него не хочется есть, как минимум, 4 часа.

Мультиварку лучше покупать не «навороченную», ориентируясь на ваши запросы. Если вы спокойно можете жить без домашнего йогурта, выбирайте аппарат без функции его приготовления.