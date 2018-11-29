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30 ноября состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета

30.11.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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30 ноября состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.

В ходе заседания  с информацией о характерных нарушениях и недостатках финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, выявляемых главным контрольно-аналитическим управлением Гомельского облисполкома, выступила заместитель начальника  управления Валентина Супрунович. На заседании также проанализировали ход выполнения мероприятий по благоустройству райцентра, населенных пунктов, производственных территорий района в 2018 году и обсудили планы наведения порядка на земле в 2019-м, рассмотрели вопрос о постановке идеологической работы в трудовом коллективе ОАО «Юбилейный-Агро».

Провел заседание председатель райисполкома Андрей Горбачев, Участие в работе райисполкома принял прокурор Буда-Кошелевского района Артем Игнатенко.

30 ноября состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета
30 ноября состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета
30 ноября состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета
30 ноября состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета
30 ноября состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета
30 ноября состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета
30 ноября состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета

 
 
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30 ноября состоялось заседание Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета. В ходе заседания  с информацией о характерных нарушениях и...
 
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