«Минскзеленстрой» рассказал, как зимой будут спасать деревья от воздействия соли

Директор «Минскзеленстроя» Игорь Кушнеревич рассказал, как они спасают деревья от соли , которой зимой посыпают улицы. Подробности сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: «Минск-Новости»

В частности, стволы молодых деревьев, произрастающих вдоль улиц столицы, укутывают спанбондом, чтобы защитить их от негативного воздействия противогололедных реагентов.

— «Минскзеленстрой» и районные «Зеленстрои» уже обернули спанбондом стволы 11 тысяч деревьев, в том числе 8,2 тысячи насаждений вдоль МКАД. Всего же планируется укутать в защитный скафандр 21 тысячу деревьев. Работы необходимо завершить в течение следующей недели. Также мы укладываем в лунки деревьев пленку, чтобы предупредить попадание соли в почву к корням насаждений. К выполнению работ по защите стволов и лунок приступаем, когда температура наружного воздуха опускается ниже +5 градусов, — сказал Кушнеревич.

Он добавил, что весной защитные материалы снимают, с крон и стволов смывают остатки реагентов, а лунки обильно проливают водой, чтобы вымыть соль. Летом и осенью растения готовят к зиме: проводят комплекс подкормок, в том числе с применением гидробура для подачи питательных веществ непосредственно в зону корней.

— В 2018 году управление по защите растений «Минскзеленстрой» выполнило подкормки 125 тысяч деревьев, произрастающих вдоль основных улиц города, в том числе МКАД, — уточнил он.

По его словам, в столице уже выполнены мероприятия по защите многолетних растений от вымерзания, а также зимнее оформление цветочных ваз и вертикальных конструкций. В обоих случаях применялась хвойная лапка.

Напомним, вчера мы рассказывали , почему Горремавтодор использует для противогололедной обработки улиц соль.