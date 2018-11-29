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Главреду TUT.BY отказали в ходатайстве. Она остается обвиняемой по "делу БЕЛТА"

30.11.2018 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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30 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой было отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования по «делу БЕЛТА».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее главный редактор TUT.BY подала ходатайство о прекращении уголовного преследования согласно ст. 86 УК. Однако в этом ей было отказано. Такое решение ей озвучил руководитель следственной группы Александр Семеник.

Он также сообщил, что соответствующий документ ей отправлен по почте. Ей выделили месяц на ознакомление с материалами дела. Затем она сможет снова обратиться с ходатайством в прокуратуру о прекращении уголовного преследования.

Марина Золотова остается последней обвиняемой по «делу БЕЛТА». Главреда TUT.BY обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

Все остальные 14 сотрудников различных СМИ ранее были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

 
 
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