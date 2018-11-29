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Главреду TUT.BY отказали в ходатайстве. Она остается обвиняемой по "делу БЕЛТА"
30.11.2018 16:50 — Новости Общества | Tut.by
30 ноября главному редактору портала TUT.BY Марине Золотовой было отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного преследования по «делу БЕЛТА».
Ранее главный редактор TUT.BY подала ходатайство о прекращении уголовного преследования согласно ст. 86 УК. Однако в этом ей было отказано. Такое решение ей озвучил руководитель следственной группы Александр Семеник.
Он также сообщил, что соответствующий документ ей отправлен по почте. Ей выделили месяц на ознакомление с материалами дела. Затем она сможет снова обратиться с ходатайством в прокуратуру о прекращении уголовного преследования.
Марина Золотова остается последней обвиняемой по «делу БЕЛТА». Главреда TUT.BY
Все остальные 14 сотрудников различных СМИ ранее были освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Кроме штрафов журналисты были обязаны возместить предъявленный ущерб. Суммы разные — от 3 до 17 тысяч рублей.
Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли
Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.
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