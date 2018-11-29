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В России задержали фигуранта дела о хищении оружия из воинской части в Барановичах

30.11.2018 17:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Продолжается расследование уголовного дела о хищении и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия в одной из частей Барановичей, сообщил TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.


Фото: Reuters

Фигурантами разбирательства стали 20 человек, которые в той или иной степени причастны к противоправным действиям. Одного из них задержали с похищенным оружием в России. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Часть фигурантов заключена под стражу.

«Все похищенное оружие обнаружено и изъято», — добавил Сергей Кабакович.

Напомним, уголовное дело о хищении и незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия возбудил командир одной из воинских частей. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из частей в Барановичах похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц.

По данным «Нашей Нiвы», оружие из части выносили на продажу:

«АКСУ продавался за 1000 долларов, ПМ [пистолет Макарова] - за 250. Известно, что все те, кто купил или получил в подарок оружие, сейчас находятся под следствием, еще часть украденного следователи нашли в двух тайниках под Клецком и Барановичами».

Мать одного из фигурантов дела — 24-летнего прапорщика Дмитрия К., который якобы выносил оружие из части, ранее сообщила TUT.BY, что ее сын до задержания проходил службу в 8-й радиотехнической бригаде в Барановичах. Парень родом из Кобрина. После срочной службы остался в вооруженных силах работать по контракту.

 
 
Ссылка на источник 91
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Фигурантами разбирательства стали 20 человек, которые в той или иной степени причастны к противоправным действиям.
 
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